Selena Gomez celebra su despedida de soltera en México con un viaje íntimo

Selena Gomez está atravesando una de las etapas más felices de su vida. A pocos días de su enlace con el productor musical Benny Blanco, la actriz y cantante decidió despedirse de la soltería al estilo que más la representa: rodeada de sus amigas, el mar y un ambiente relajado, lejos de los reflectores.

La intérprete de 33 años decidió pasar un fin de semana especial en México celebrando su despedida de soltera.Las imágenes captadas el 23 de agosto muestran a Selena sonriente, tomándose selfies improvisadas y disfrutando de la música, dejando ver su faceta más natural y espontánea.

¿EN DÓNDE CELEBRÓ SU DESPEDIDA DE SOLTERA?

Selena Gomez eligió las playas de Cabo San Lucas, México, para pasar un fin de semana especial que combinó momentos de calma con diversión en un yate de lujo.

En las imágenes se muestra a Gomez con un traje de baño negro strapless que complementó con pantalones de lino blancos, atuendo ideal para pasear por el puerto y relajarse junto a su círculo más cercano.

A diferencia de otras celebridades, la cantante prefirió mantener la discreción, sin compartir detalles en redes sociales, lo que no impidió que sus seguidores volvieran tendencia las fotografías que se filtraron de la celebración.

La propia artista ha señalado que su boda será un evento pequeño y lleno de significado personal, sin seguir al pie de la letra las tradiciones. Hace unas semanas adelantó que no quiere un pastel gigante y que, en su lugar, servirá galletas y la salsa de su abuela, uno de los detalles que más ha emocionado a sus fans.

LA DESPEDIDA DE BENNY BLANCO

Mientras Selena disfrutaba del mar en México, su prometido Benny Blanco celebró de manera distinta en Las Vegas, acompañado de amigos como el rapero Lil Dicky. El productor musical festejó en el XS Nightclub del Wynn con una mesa VIP, luces y la presentación del DJ Marshmello, aunque también dedicó tiempo a planes más tranquilos como un spa y cenas en Resorts World.

Ambos celebraron sin excesos ni polémicas, reflejando el estilo relajado y auténtico que han mantenido desde que anunciaron su compromiso.

LO QUE SE SABE DE LA BODA

De acuerdo con fuentes cercanas, la boda de Selena Gomez y Benny Blanco se celebrará en septiembre en Montecito, California, con una ceremonia íntima de dos días y estrictas medidas de privacidad, entre ellas una política de "no celulares".

Será un evento sencillo pero muy personal: con tradiciones judías como romper la copa y compartir pan challah, un pastel pequeño exclusivo para la pareja y hasta un gesto entrañable, pues Selena planea bailar con su abuelo en lugar de realizar el tradicional primer baile con su esposo.