Selena Gómez presume inesperada colaboración con Tajín y Rare Beauty

Selena Gomez compartió en su cuenta de Instagram una colaboración muy especial, que todos sus seguidores festejaron. A través de un carrusel de fotos, la cantante, actriz y empresaria sorprendió a gran parte del público.

Se trata de una inesperada colaboración con Tajín y Rare Beauty, es decir, productos de maquillaje inspirados en el Tajín, el chilito en polvo más famoso de México y el mundo. Descubre todos los detalles de esta fusión.

SELENA GÓMEZ PUBLICÓ SU COLABORACIÓN CON TAJÍN Y RARE BEAUTY

En un posteo en su cuenta de Instagram, Selena subió varias fotos de estos productos de make up que se fusionan con el tajín. La frase que acompañaba este posteo es la siguiente: “Crecí con @tajinusa por mi familia y todavía lo uso en todo, así que uno podría decirse que esta colaboración lleva años haciendo... Conoce el @rarebeauty Tajin Cheek & Lip Set. Viene con tonos exclusivos de algunos de tus favoritos-nuestro rubor líquido en Chamoy y brillo de labios en Clasico-para agregar un poco de color a tus rutinas”.

En el set de Rare Beauty x Tajín se incluye los siguientes productos:

Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy : se trata del rubor más vendido de la marca, pero fusionado en un rojo marrón profundo que evoca el picor y la calidez del chile. Genera un aire fresco y radiante.

: se trata del rubor más vendido de la marca, pero fusionado en un rojo marrón profundo que evoca el picor y la calidez del chile. Genera un aire fresco y radiante. Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico: un terracota intenso con destellos dorados y cobrizos. Si bien está inspirado en el Tajín Clásico, no tiene sabor ni aroma, sino que su poder está completamente en su color.

Ambos productos son veganos, libres de crueldad, probados dermatológicamente y aptos para piel sensible. El precio del set es de 30 dólares. Este combo estará disponible desde hoy en tiendas de Sephora y Rare Beauty.

Parte de las ganancias apoyarán el Fondo de Impacto Raro y la Escuela Nacional de Cerámica de México, dedicada a preservar el arte y la artesanía tradicional.