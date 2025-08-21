¿Gala Montes es adicta a la marihuana? Esto es lo que dijo la "novia de México" tras su pelea contra Alana

Tras su participación en el programa Supernova Strikers el pasado 17 de agosto, Gala Montes compartió un emotivo mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido.

La actriz, conocida como “la novia de México”, felicitó a Alana Flores luego de perder el combate, mostrando un gesto de respeto y admiración: “Me duele la mandíbula. Tienes un futuro brillante por delante, te deseo todo el éxito del mundo, con todo el corazón”.

Lo que más llamó la atención no fue solo su mensaje deportivo, sino la apertura con la que decidió hablar sobre un tema íntimo y delicado de su vida personal.

LA CONFESIÓN SOBRE SU CONSUMO DE MARIHUANA

En su publicación, Gala Montes reveló que durante los últimos meses atravesó una etapa complicada, marcada por la ansiedad, la depresión y sentimientos de soledad. Esta situación, confesó, la llevó a recurrir al consumo de marihuana como una forma de escape.

“En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales MUY dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y por ende terminé enganchándome con…”, escribió junto a un emoji que comúnmente se asocia con la droga.

EL PAPEL DEL DEPORTE EN SU RECUPERACIÓN

Más allá de la derrota en el ring, Gala Montes destacó que el deporte fue un pilar fundamental para salir adelante y superar su adicción. En sus palabras, la disciplina y el esfuerzo físico le devolvieron fuerza emocional y mental, lo que la hizo sentirse una verdadera ganadora.

Además, la actriz lanzó una reflexión sobre los riesgos de las drogas en la vida personal: “Las drogas y el amor no se mezclan o sueltas lo que más amas por las drogas o lo que más amas te soltará por las drogas. ¡tú decides!”.

UN MENSAJE DE CONCIENCIA

El testimonio de Gala Montes generó eco entre sus seguidores y en el público del programa, al abrir un espacio de conversación sobre salud mental y adicciones.

Con esta declaración, la actriz se suma a otras figuras públicas que deciden visibilizar los retos que enfrentan más allá de los reflectores, dejando claro que su lucha personal continúa, pero que ha encontrado en el deporte un camino hacia la sanación.