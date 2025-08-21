Muere Xava Drago, vocalista de CODA, a los 54 años

El medio artístico nacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Xava Drago, vocalista de la icónica banda mexicana CODA, a los 54 años, víctima de complicaciones derivadas del cáncer de estómago que padecía.

MENSAJE DE CODA

La noticia se dio a conocer la mañana de este jueves 21 de agosto a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, donde compartieron un emotivo mensaje de despedida para su compañero y amigo.

"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes", se lee en el comunicado.

El grupo aprovechó la publicación para agradecer al público las muestras de cariño que hicieron llegar al cantante desde que reveló su enfermedad. "Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado. Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna", agregaron.

Asimismo, reconocieron el apoyo incondicional de los fans, amigos y medios durante este proceso: "Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin".

SU DIAGNÓSTICO Y LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Xava Drago había revelado que enfrentaba un cáncer de estómago en etapa avanzada. En una publicación, compartió con sus seguidores que su estado era crítico y que los médicos lo habían desahuciado, informándole que quedaba muy poco tiempo de vida.

A pesar de la noticia, el vocalista mostró fortaleza y agradeció el apoyo que recibió de sus fans, amigos y colegas de la industria, quienes impulsaron iniciativas para ayudarlo en esta difícil batalla.

MENSAJE DE LA FAMILIA DE XAVA DRAGO

Por su parte, los familiares de Xava Drago compartieron un emotivo mensaje que el cantante dejó para el momento de su partida:

"Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ´rocanrolie´, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí.

"Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos", se lee en la página oficial de Facebook del intérprete.

CONCIERTO HOMENAJE A XAVA DRAGO

Cabe destacar que hace apenas unas semanas se había anunciado un concierto homenaje para celebrar la trayectoria de Xava Drago, un evento que pretendía reunir a colegas y seguidores para rendirle tributo en vida.

Sin embargo, el proyecto se verá marcado por la inesperada pérdida del intérprete, quien dejó huella en la escena del rock nacional gracias a su voz inconfundible y la pasión que imprimió en cada presentación.

El legado de Xava Drago permanecerá vivo en la memoria de quienes lo admiraron y acompañaron en su carrera musical.