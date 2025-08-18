  • 24° C
Farándula

Concierto por Xava Drago: Anuncian homenaje al vocalista de Coda; conoce la fecha y los artistas invitados

Ante este difícil momento, amigos y compañeros de la industria se unieron para organizar un homenaje en vida que celebrará su trayectoria y legado

Ago. 18, 2025
El evento, titulado “Eternamente Xava”, es organizado por músicos y compañeros de la escena rock para celebrar la trayectoria del cantante
El rock mexicano se prepara para rendir tributo a una de sus voces más icónicas: Xava Drago, vocalista de la legendaria banda Coda. Hace varios días, Salvador Aguilar Hurtado, nombre real del cantante, reveló que los tratamientos contra su cáncer gástrico no dieron los resultados esperados y que los médicos lo han desahuciado, noticia que conmocionó a fans y colegas por igual.

Ante este difícil momento, amigos y compañeros de la industria se unieron para organizar un homenaje en vida que celebrará su trayectoria y legado musical.

ETERNAMENTE XAVA: FECHA, LUGAR Y ARTISTAS INVITADOS

El evento, titulado “Eternamente Xava”, se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en La Maraka, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Narvarte.

La noche promete ser histórica. Sobre el escenario, desfilarán figuras representativas del rock en español, como Mosy (Ritmo Peligroso), Cha (Fobia), Salvador Moreno (La Castañeda), Tony Méndex (Kerigma), así como músicos de Ágora: Lalo Carrillo, Sergio Aguilar, Daniel Villarreal y Manuel Vázquez.

Además, se espera la presencia de Toño Ruiz y Chucho Esquivel, guitarrista y baterista de Coda, quienes han expresado el profundo cariño que sienten por Xava y la importancia de celebrar su vida mientras él pueda sentir el apoyo de su gente.

BOLETOS PARA CONCIERTO HOMENAJE A XAVA DRAGO

Los boletos ya están disponibles en Tickets.LaMaraka.com.mx con precios que van desde 400 hasta 700 pesos, dependiendo de la ubicación: VIP Oro, VIP, VIP PA, Preferente y General. El acceso será a las 20:00 horas, y el show comenzará a las 21:30 horas.

Con más de 35 años de carrera, Xava Drago se consolidó como una de las mejores voces del rock mexicano, liderando a Coda desde 1989 y dejando huella con un estilo que fusiona hard rock, power metal y baladas poderosas.

Eternamente Xava” no será solo un concierto, sino una noche para cantar con el corazón, agradecer y acompañar a un artista que marcó generaciones.

Marcela Islas
