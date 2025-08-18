Estos son los mejores memes que dejo la pelea de Alana vs Gala montes

Supernova Strikers 2025 fue escenario de uno de los combates más vibrantes del año, con Alana Flores imponiéndose por decisión unánime a Gala Montes la noche del 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

El recinto lució repleto y no quedó indiferente: la regiomontana, con los puños en alto y el rostro cubierto de sudor y orgullo, se consagró tras dominar a una rival que la superó en peso y estatura, pero nunca en determinación. La decisión fue contundente: 30-26 en todas las tarjetas, lo que desató una explosión de júbilo entre los asistentes.

DUELO DE ENTRADAS, AMBIENTE DE BATALLA

Desde el primer minuto, el espectáculo envolvió a los aficionados. Gala Montes fue la primera en pisar la lona, luciendo capa negra de encaje y presentándose como “La novia de México”, entre música electrónica y luces led. La respuesta desde las tribunas fue fría: los abucheos acompañaron cada uno de sus pasos.

Todo cambió cuando a la pista llegó Alana Flores. Montada en un barco emulando a Luffy de One Piece, rodeada de pirotecnia y acompañada del fervor popular, la streamer fue recibida con una ovación que sacudió el Palacio.

La tensión flotó en el aire antes de la campana. Montes extendió el guante buscando el saludo deportivo, pero Alana, mirada fija y rostro serio, se lo negó. No había espacio para cordialidades.

ASÍ FUE LA PELEA

El campanazo inicial marcó el arranque de una batalla pactada a tres asaltos de dos minutos. Desde el primer round, Gala Montes buscó imponer condiciones usando su físico: 13 kilos y varios centímetros por encima de su oponente. La estrategia era clara, presionar, cortar el ring y buscar la corta distancia. Pero Alana Flores se movió con instinto y velocidad, esquivando la mayoría de los envíos y contraatacando con combinaciones veloces al cuerpo y a la cabeza.

En el cierre del primer asalto, el ambiente se calentó porque Montes conectó más de un golpe en la nuca que incomodaron a la esquina de Flores. La refere intervino, pero la regiomontana nunca perdió la concentración.

Segundo round. Flores ajustó su plan: atacó la zona media y remató cada avance con volados a la cabeza. Montes perdió momentáneamente balance, y la careta se le desacomodó tras un golpe. El dominio cambió de lado: la experiencia de la streamer se impuso ante la potencia de la actriz.

Tercer asalto y el público ya era un mar de voces a favor de la regiomontana. Montes recurrió al abrazo y los agarres para frenar el castigo. En uno de esos forcejeos ambas cayeron al suelo, pero la acción no detuvo a Flores, quien siguió conectando impactos, especialmente al rostro. La referí sancionó a Montes quitando un punto por recurrir repetidas veces a las infracciones.

