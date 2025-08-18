ExpoFest Cajeme 2025: fechas, artistas confirmados y cartelera completa en Ciudad Obregón

En el salón Arcángeles se llevó a cabo la rueda de prensa oficial de ExpoFest Cajeme 2025, evento que reunirá música, espectáculos y convivencia familiar en su primera edición. La presentación contó con la presencia de autoridades municipales, empresarios, integrantes de cámaras empresariales, medios de comunicación, influencers y público en general.

En el presidium estuvieron el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano; Víctor Landeros, presidente del patronato ExpoFest; Benjamín Valenzuela, gerente operativo; Claudia Fabiola Santacruz, directora del DIF Cajeme; los empresarios Rafael Barraza Moreno y Carlos Armenta, entre otros.

UNA CARTELERA PARA TODOS LOS GUSTOS

El Auditorio de las Estrellas y el Teatro del Pueblo serán los escenarios principales de este encuentro cultural y de entretenimiento, que se desarrollará del 7 al 23 de noviembre.

Auditorio de las Estrellas:

· 7 de noviembre – Mike Salazar

· 8 de noviembre – Lasso/Octubre Doce

· 9 de noviembre – Gaby Mendoza Show

· 13 de noviembre – Festival Cuatro Elementos

· 14 de noviembre – La Tierra SA y Madafakers

· 16 de noviembre – Payasito Plim Plim y La Granja de Zenón / Por la noche Kevin AMF

· 21 de noviembre – Diferente Nivel

· 22 de noviembre – Los Yonics y Los Caminantes

· 23 de noviembre – Tributo a Lara Campos y show de Bely y Beto

Teatro del Pueblo:

· 7 de noviembre – Matisse

· 8 de noviembre – Edición Especial / La Propuesta

· 9 de noviembre – La Brissa / Alan Arrieta

· 14 de noviembre – Ingrid Contreras / Cuatro Cuartos

· 15 de noviembre – Tropicalísimo Apache / Reynaldo´s de la Sierra / Contacto Norte

· 16 de noviembre – La Parranda Tour

· 21 de noviembre – María León y Yahir

· 22 de noviembre – Laberinto / La Kaña / Sonoreños del Compa Tico

· 23 de noviembre – Luis Ángel "El Flaco" / Julián Ortega y su grupo

Además, se informó que los boletos para los espectáculos estarán disponibles a partir del 23 de agosto en el Hotel Wyndham y en la plataforma digital ticketu.com, con la intención de facilitar el acceso tanto a la comunidad local como al público foráneo.

Durante la presentación, Víctor Landeros agradeció a los integrantes del patronato y destacó que ExpoFest será "una fiesta para los cajemenses", con el compromiso de mejorar año tras año.

El alcalde Javier Lamarque subrayó la importancia del festival como motor de desarrollo económico y social:

"ExpoFest Cajeme 2025 representa no solo una oportunidad de diversión y convivencia familiar, sino también una plataforma para mostrar al país y al mundo la riqueza de nuestra oferta cultural, gastronómica y empresarial", expresó.

Por su parte, el empresario Carlos Armenta señaló que, a pesar de la premura con que se organizó la primera edición, se logró reunir un elenco de gran nivel:

"El objetivo principal es la convivencia familiar y el desarrollo económico de Cajeme. Esta feria llegó para quedarse y crecer con el paso de los años", afirmó.

Mientras tanto, Rafael Barraza recalcó que el evento cuenta con un programa "de primer nivel" y pidió el apoyo de la comunidad y los medios de comunicación para su difusión.

FIESTA, CONVIVENCIA Y DESARROLLO PARA CAJEME

ExpoFest Cajeme 2025 no solo busca consolidarse como un referente en materia de entretenimiento, sino también impulsar la economía local con la participación de restaurantes, empresas y expositores regionales y nacionales.