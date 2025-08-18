Ninel Conde es eliminada de La Casa de los Famosos y fans celebran con memes

La tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 no solo sorprendió a la audiencia del reality, sino que también encendió las redes sociales. La salida de Ninel Conde, la noche del domingo 17 de agosto, se convirtió en tendencia nacional y generó una oleada de memes que reflejaron tanto desconcierto como celebración.

La gala de eliminación de este domingo fue una de las más intensas de la temporada. Mientras en televisión se vivía un momento emotivo y cargado de tensión, en redes sociales el episodio tomó un giro humorístico: frases como "El país está feliz" y comentarios irónicos sobre la inesperada salida de la cantante circularon en X (antes Twitter), Facebook e Instagram.

FANS CELEBRAN LA SALIDA DE NINEL CON MEMES

Los memes más compartidos hicieron alusión a escenas de celebración, personajes de la cultura pop y rivalidades internas del programa. Algunos usuarios retomaron frases célebres de Ninel como "Tal vez si me quedaba más la iba a regar" o "La viví el tiempo que Dios quería", para convertirlas en chistes aplicados a situaciones de la vida cotidiana.

Todo México al ver que porfin eliminaron a Ninel Conde de la casa de los famosos #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX3 #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/q5HUlNxa4k — Jesúsalanis12 (@Jesusalanis120) August 18, 2025

Todo México viendo las derrotas de Gala Montes, Ninel Conde y el Escorpión Dorado pic.twitter.com/OTinHJZJUc — Indie 505 (@Indie5051) August 18, 2025

Las lágrimas de Elaine Haro y la reacción de los habitantes del cuarto Día también fueron material para comparaciones con telenovelas clásicas, mientras que otros usuarios imaginaron una cómica "bienvenida" de los eliminados anteriores hacia Ninel.

La sorpresa en el rostro de Galilea Montijo y las imágenes de la propia cantante en actitud reflexiva se sumaron a la tendencia que dominó por horas el entretenimiento digital.

Entre el asombro, la ironía y el humor, la eliminación de Ninel Conde demostró nuevamente que La Casa de los Famosos no solo es un fenómeno televisivo, sino también un terreno de burla para la creatividad de los internautas, quienes con ingenio convirtieron un giro inesperado en uno de los temas más comentados del fin de semana.