Farándula

Netflix anuncia estreno de 'Frankenstein' de Guillermo del Toro

El aclamado director mexicano Guillermo del Toro vuelve con una de sus producciones más esperadas, 'Frankenstein'. La película llegará a cines y Netflix.

Ago. 18, 2025
El aclamado director mexicano Guillermo del Toro regresa con una de sus producciones más esperadas: "Frankenstein", la nueva adaptación del clásico de Mary Shelley.

Netflix reveló los primeros artes de la película y confirmó que tendrá un estreno limitado en cines el 23 de octubre y llegará a la plataforma de streaming el 7 de noviembre de 2025.

La película cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, y promete ofrecer una experiencia visual única, característica del estilo de Del Toro.

Esta adaptación combina la riqueza del universo gótico de Shelley con el sello personal del director, conocido por explorar la humanidad de los monstruos y crear atmósferas cargadas de simbolismo y emoción.

UNA NUEVA MIRADA AL CLÁSICO

"Frankenstein" sigue la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante y ambicioso que, impulsado por su deseo de desafiar las leyes de la naturaleza, da vida a una criatura a través de un experimento.

Lo que parecía un acto de genialidad desencadena una serie de tragedias que marcarán la vida del creador y de su creación.

Guillermo del Toro asegura que esta versión va más allá del horror: busca reflexionar sobre la ambición humana, la ética y las consecuencias de jugar a ser Dios, un concepto que se refleja en el lema de la campaña promocional: "Solo los monstruos juegan a ser Dios".

imagen-cuerpo

EL SELLO DEL TORO

Fiel a su estilo, el director ofrece un enfoque oscuro, profundo y visualmente impactante, donde la estética y la narrativa se entrelazan para dar vida a un mundo que es a la vez terrible y fascinante.

La producción promete capturar tanto la épica de la historia original como la sensibilidad única que caracteriza al cine del realizador mexicano.

Con este proyecto, Del Toro no solo reimagina un clásico literario, sino que también invita a los espectadores a cuestionar los límites de la ambición, la moral y la creación artística, combinando espectáculo visual con reflexión profunda.

Fechas de estreno:

Cines selectos: 23 de octubre de 2025

Netflix: 7 de noviembre de 2025

Esta nueva versión de "Frankenstein" se perfila como uno de los estrenos más importantes del año y un imperdible tanto para los amantes del cine de terror y fantasía como para quienes buscan historias con significado y profundidad.

Susana Rodríguez
