Drake Bell presume a su nueva novia mexicana tras su divorcio

Drake Bell vuelve a estar en el ojo del público, no solo por el proceso de divorcio que enfrenta en Estados Unidos, sino también por el inicio de un romance que lo vincula sentimentalmente con una joven mexicana.

A cuatro años de haberse separado de la influencer Janet Von Schmeling, el protagonista de Drake & Josh formalizó la disolución de su matrimonio en una corte de Florida.

“En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”, declaró su abogada, Brittany Staggs, al medio TMZ.

DRAKE BELL CONFIRMA NUEVO ROMANCE

Tras haber estado la semana pasada en una polémica generada en La Casa de los Famosos México, donde la actriz Mariana Botas relató un encuentro con él que el músico minimizó públicamente. Incluso, según Galilea Montijo, llegó a amenazar con acciones legales contra la producción del reality. Ante reporteros, sin embargo, Bell respondió con ironía: “No me acuerdo”.

Lejos de las especulaciones, Bell decidió hablar abiertamente sobre su actual situación sentimental.

“Yo tengo una novia muy bonita y muy sexy, y es mexicana. Ella es fantástica, talentosa y hermosa”, expresó. También reveló detalles sobre su profesión: “Sí, ella es productora, graba discos en un estudio. Es grandioso”.

Poco después, usuarios en redes sociales confirmaron la identidad de la mujer. Se trata de la compositora y modelo Ela Vidal, con quien fue captado a finales de 2024 en Irapuato, Guanajuato, en un video que rápidamente se viralizó al mostrar a ambos besándose.

De acuerdo con su perfil digital, Vidal ha desarrollado una carrera en la música y el modelaje, consolidándose en el ámbito independiente del entretenimiento. Su vínculo con Bell no solo se fortalece en lo personal, sino también en lo profesional, pues comparten proyectos relacionados con la producción musical.