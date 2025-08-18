  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Drake Bell presume a su nueva novia mexicana tras su divorcio

A cuatro años de haberse separado de la influencer Janet Von Schmeling, el protagonista de Drake & Josh, confirma nuevo romance con una mexicana

Ago. 18, 2025
Drake Bell presume a su nueva novia mexicana tras su divorcio

Drake Bell vuelve a estar en el ojo del público, no solo por el proceso de divorcio que enfrenta en Estados Unidos, sino también por el inicio de un romance que lo vincula sentimentalmente con una joven mexicana.

A cuatro años de haberse separado de la influencer Janet Von Schmeling, el protagonista de Drake & Josh formalizó la disolución de su matrimonio en una corte de Florida.

“En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”, declaró su abogada, Brittany Staggs, al medio TMZ.

DRAKE BELL CONFIRMA NUEVO ROMANCE

Tras haber estado la semana pasada en una polémica generada en La Casa de los Famosos México, donde la actriz Mariana Botas relató un encuentro con él que el músico minimizó públicamente. Incluso, según Galilea Montijo, llegó a amenazar con acciones legales contra la producción del reality. Ante reporteros, sin embargo, Bell respondió con ironía: “No me acuerdo”.

Lejos de las especulaciones, Bell decidió hablar abiertamente sobre su actual situación sentimental.

“Yo tengo una novia muy bonita y muy sexy, y es mexicana. Ella es fantástica, talentosa y hermosa”, expresó. También reveló detalles sobre su profesión: “Sí, ella es productora, graba discos en un estudio. Es grandioso”.

Poco después, usuarios en redes sociales confirmaron la identidad de la mujer. Se trata de la compositora y modelo Ela Vidal, con quien fue captado a finales de 2024 en Irapuato, Guanajuato, en un video que rápidamente se viralizó al mostrar a ambos besándose.

De acuerdo con su perfil digital, Vidal ha desarrollado una carrera en la música y el modelaje, consolidándose en el ámbito independiente del entretenimiento. Su vínculo con Bell no solo se fortalece en lo personal, sino también en lo profesional, pues comparten proyectos relacionados con la producción musical.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Estos son los mejores memes que dejo la pelea de Alana vs Gala montes
Farándula

Estos son los mejores memes que dejo la pelea de Alana vs Gala montes

Agosto 18, 2025

El evento de Supernova Strikers 2025 dejo lo que para muchos podría ser la victoria más esperada de todos los tiempos

Ninel Conde, tercera eliminada de La Casa de los Famosos México: ¿su representante pidió su salida?
Farándula

Ninel Conde, tercera eliminada de La Casa de los Famosos México: ¿su representante pidió su salida?

Agosto 18, 2025

La eliminación de Ninel Conde desató controversia y especulaciones en torno a un posible acuerdo entre su representante y la producción

Concierto por Xava Drago: Anuncian homenaje al vocalista de Coda; conoce la fecha y los artistas invitados
Farándula

Concierto por Xava Drago: Anuncian homenaje al vocalista de Coda; conoce la fecha y los artistas invitados

Agosto 18, 2025

Ante este difícil momento, amigos y compañeros de la industria se unieron para organizar un homenaje en vida que celebrará su trayectoria y legado