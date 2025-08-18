Ninel Conde, tercera eliminada de La Casa de los Famosos México: ¿su representante pidió su salida?

La noche del domingo 17 de agosto, se vivió la tercera gala de eliminación, la cual generó gran expectación, pues en la placa de nominados figuraban nombres que hasta hace unos días eran impensables para una eliminación: Facundo, Mar Contreras, Alexis Ayala, Guana y la propia Ninel Conde.

Tras una votación en vivo, fueron salvados Guana, Facundo y Ayala, quedando el duelo final entre Mar Contreras y Conde. Finalmente, fue la actriz y cantante conocida como el Bombón Asesino quien no consiguió el respaldo suficiente del público.

La eliminación de Ninel Conde en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México desató controversia y especulaciones en torno a un posible acuerdo entre su representante, Joel Echeverria, y la producción de Televisa y Endemol.

¿REPRESENTANTE DE NINEL CONDE PIDIÓ SU SALIDA?

Diversas versiones difundidas por periodistas del espectáculo, como Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante, apuntan a que la eliminación pudo haber sido producto de una estrategia de "contención de daños" para proteger la imagen de Ninel Conde.

De acuerdo con estos reportes, Joel Echeverria productor y manager de Fz Management habría sostenido reuniones con la producción del programa para solicitar la salida anticipada de su representada, debido al impacto negativo que su participación comenzaba a generar en redes sociales.

Incluso, se habla de la existencia de una cláusula contractual que permite a la agencia de Conde intervenir en caso de riesgo reputacional. Esta medida habría abierto la puerta a una salida negociada, aunque sin notificar oportunamente a la actriz, lo que explicaría su reacción de sorpresa al ser eliminada.

La eliminación fue recibida con sorpresa por el público y los propios participantes, dado que la cantante había sido considerada como una de las figuras más fuertes de la temporada.

PRIMERAS PALABRAS DE NINEL AL SALIR DE LA CASA

Ya fuera de la casa, Ninel Conde fue recibida en el foro por Galilea Montijo. Durante su primera intervención agradeció la experiencia y los aprendizajes adquiridos:

"Creo que mi tiempo es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que sí es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad".

Conmovida, destacó el valor de los lazos generados, en especial con Elaine Haro, a quien le dedicó un mensaje de aliento:

"Que esté bien, que le eche ganas... yo voy a estar bien y generamos un vínculo que va a ser para toda la vida".

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores y reconoció que, quizá, su permanencia en el reality podría haber derivado en más complicaciones:

"La viví el tiempo que Dios quería y la gente. Yo estoy contenta y tal vez si me quedaba más la iba a regar. A toda mi gente gracias por estar al pendiente, por estar conmigo".