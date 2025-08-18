El enigma de la 'bombo señal' de Ninel Conde al descubierto

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, tras la gala del domingo 17 de agosto en la que enfrentó la dinámica del carrusel contra Mar Contreras. La cantante y actriz recibió el menor porcentaje de votos por parte del público, lo que selló su salida del reality show.

"Ha sido una bendición coincidir con ustedes en este proyecto… Los amo, disfruten y sean inquebrantables", expresó conmovida.

EL ORIGEN DE LA “BOMBO SEÑAL"

Más allá de su eliminación, lo que ha generado conversación en redes sociales es la llamada “bombo señal”, un gesto que la intérprete del Bombón Asesino repitió constantemente durante su estancia en el programa. El movimiento, que consiste en formar un círculo con el pulgar y el índice mientras los otros tres dedos se mantienen elevados, fue interpretado por algunos usuarios como un símbolo asociado al número 666, desatando teorías sobre mensajes “illuminati” o satánicos. Sin embargo, Ninel Conde aclaró desde hace tiempo el verdadero significado. En una entrevista con Marie Claire, explicó que no se trata de un símbolo oculto, sino de una estrategia para comunicarse con sus seguidores. “Cuando yo haga la ‘bombo señal’ es porque necesito de su ayuda, chavas, chaves. Es con la derecha y la ‘B’ de bombonazo”, explicó. La conductora Galilea Montijo reforzó esta explicación en el programa Hoy, asegurando que la señal fue establecida desde el inicio del reality como una manera de pedir apoyo al público, no como un gesto para salir ni con connotaciones esotéricas.

RUMORES Y ESPECULACIONES

Tras su eliminación, algunos medios y usuarios señalaron que pudo haber influido su equipo de representación o incluso la producción del reality, ya fuera por temas de imagen, costos o acuerdos previos. No obstante, el influencer Pablo Chagra desmintió esas versiones y recalcó que la decisión final estuvo en manos del público votante. Con su salida, Ninel deja atrás semanas de controversia, emotivos momentos y la viralización de su ya famosa “bombo señal”, que se mantiene como uno de los gestos más comentados de esta temporada del reality.