Con todo y su realeza, hijo de la princesa de Noruega podría ir a prisión

Luego de los escándalos en que se ha visto inmiscuido Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette-Marit, de Noruega, la justicia ha decidido traerlo al estrado, ya que pesan sobre 32 delitos que van desde violencia doméstica, hasta violación.

De acuerdo con la información, el hijastro del príncipe heredero de la corona noruega, Haakon, a Marius se le imputan delitos graves que, de acuerdo con la legislación de su país, podría alcanzar hasta 10 años de prisión.

Al respecto, el fiscal de Oslo, Sturla Henriksbo, explicó: "Hemos decidido presentar cargos contra Marius Borg Hoiby. Se le acusa de cuatro cargos de violación, abuso en relaciones cercanas contra una expareja, y contra otra expareja está acusado de varios actos de violencia, alteración del orden público, daños a la propiedad y violación de una orden de alejamiento".

Además, el funcionario señaló que el hijo de la princesa de Noruega es señalado por grabar, sin consentimiento, las partes íntimas de varias mujeres.

Asimismo, Sturla Henriksbo explicó que el que acusado sea miembro de la realeza no incide para que sea llevado a los tribunales, ya que es importante que haya igualdad ante las leyes.

"El hecho de que Marius Borg Hoiby sea miembro de la familia real no debería significar que reciba un trato más indulgente o más severo que si otros hubieran cometido delitos similares".

EN 2024 INICIÓ LA INVESTIGACIÓN CONTRA MARIUS BORG HOIBY

La investigación sobre Marius Borg Hoiby inició hace poco más de un año, cuando fue detenido el 4 de agosto de 2024 por agredir a una novia; para noviembre de ese mismo año, la Policía noruega mantuvo al joven detenido una semana.

Además, las cuatro violaciones de que es acusado se registraron en 2018, 2023 y 2024; entonces, Marius admitió haber agredido y vandalizado, por lo que fue arrestado.

Días después dijo que había actuado alcoholizado y drogado, que sufrió problemas mentales y luchado contra el abuso de sustancias.

Sin embargo, negó las acusaciones más graves y planea declararse culpable de cargos menores en el juicio, informó su abogado, Petar Sekulic.

De acuerdo con la Fiscalía, el juicio contra Marius Borg Hoiby podría iniciar a mediados de enero y durar aproximadamente seis semanas; en caso de ser culpable, podría pasar 10 años en prisión.

Por otra parte, el Palacio Real informó que el caso y su resolución corresponde exclusivamente a los tribunales.