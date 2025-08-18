¿De cuánto es la fortuna de Alana Flores la regiomontana que gano el Supernova Strikers?

La streamer mexicana Alana Scarlett Flores, mejor conocida como "AlanaLaRana", volvió a hacer historia al consagrarse campeona en el evento Supernova Strikers 2025, tras vencer a la actriz e influencer Gala Montes en un combate que se disputó en el Palacio de los Deportes.

Alana Flores se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más incluyentes de México.

¿QUIÉN ES ALANA FLORES?

Nacida el 15 de diciembre de 2000 en Monterrey, Nuevo León, Alana mide 1,56 metros y ha sabido aprovechar su carisma y disciplina para conquistar distintos escenarios. A sus 24 años, la regiomontana ha logrado diversificar su carrera entre el streaming, el boxeo profesional y el emprendimiento, convirtiéndose en un referente para miles de jóvenes que buscan abrirse camino en el entorno digital y deportivo

En julio de 2024 debutó en el boxeo profesional, disciplina en la que se mantiene invicta hasta la fecha, mientras equilibra su faceta de influencer con su papel como presidenta de Raniza FC, equipo que compite en la Kings League Openbank Américas, y como cofundadora de StayPro, marca enfocada en el deporte y la digitalización.

¿DE CUÁNTO ES LA FORTUNA DE ALANA FLORES?

Con más de 6 millones de seguidores en TikTok y casi 5 millones en Instagram, Alana no solo figura entre las streamers más populares del país, sino que también ha sabido capitalizar su influencia para abrir negocios propios. Su caso ejemplifica cómo la combinación de talento digital, disciplina deportiva y visión empresarial puede transformar a una creadora de contenido en un fenómeno con impacto social y económico.

De acuerdo con estimaciones recientes, en 2025 el patrimonio neto de Alana Flores asciende a aproximadamente 1 millón de dólares, según el sitio Ukelele. Esta cifra refleja un crecimiento acelerado en el último año, impulsado por sus ingresos en Twitch, contenido viral en redes sociales, colaboraciones con marcas y su participación en eventos de alto impacto como La Velada del Año y ahora Supernova Strikers, donde busca afianzar su faceta como atleta profesional.

¿CUÁNTO GANÓ ALANA FLORES TRAS SU VICTORIA EN EL SUPERNOVA STRIKERS?

De acuerdo con información publicada por el medio El Futbolero, la streamer habría recibido 200 mil dólares, equivalentes a 4 millones de pesos mexicanos.

Lejos de ser una figura pasajera, Alana Flores ha demostrado que la perseverancia y la reinvención constante son claves para destacar en el competitivo mundo digital, consolidándose como un ejemplo de éxito para la nueva generación de creadores de contenido en México.