  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Coldplay defiende la Kisscam en sus conciertos tras polémica viral: "Seguiremos haciéndolo"

"Vamos a seguir haciéndolo. Es parte de la magia que compartimos en cada concierto", insistió Cris Martin

Ago. 20, 2025
El 16 de julio, durante un concierto en Boston, la Kisscam captó a una pareja siendo infiel en el concierto.
El 16 de julio, durante un concierto en Boston, la Kisscam captó a una pareja siendo infiel en el concierto.

Coldplay no tiene planes de abandonar una de sus tradiciones más queridas: la famosa Kisscam. Durante su reciente concierto en Kingston upon Hull, Chris Martin abordó con humor y determinación la controversia que ha girado en torno a esta dinámica tras un momento viral en uno de sus shows.

"Llevamos mucho tiempo haciendo esto... Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes", expresó Martin ante miles de asistentes.

LA POLÉMICA EN BOSTON: EL MOMENTO QUE DESATÓ EL DEBATE

El 16 de julio, durante un concierto en Boston, la Kisscam captó a Andy Byron, CEO de Astronomer, y a Kristin Cabot, ejecutiva de Recursos Humanos, abrazándose de manera afectuosa.

El momento fue transmitido en las pantallas gigantes del estadio, se viralizó en redes sociales y rápidamente tuvo consecuencias: Byron fue suspendido y Cabot dejó su cargo poco después.

El escándalo encendió un debate en línea sobre privacidad, exposición pública y dinámicas de entretenimiento en eventos masivos. Sin embargo, Coldplay decidió mantener la Kisscam como parte esencial de su espectáculo en vivo.

imagen-cuerpo

UNA TRADICIÓN QUE CONECTA CON EL PÚBLICO

A pesar de las críticas, la banda británica se mantiene firme en su decisión. Para Chris Martin, la Kisscam no solo es una tradición, sino una forma de conexión con sus fans.

"Vamos a seguir haciéndolo. Es parte de la magia que compartimos en cada concierto", insistió el vocalista.

Con esta postura, Coldplay deja claro que, a pesar de la controversia, el objetivo es crear momentos memorables con su audiencia, defendiendo el espíritu festivo y participativo de sus presentaciones.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
La Casa de los Famosos: cambiará dinámica de nominación hoy miércoles
Farándula

La Casa de los Famosos: cambiará dinámica de nominación hoy miércoles

Agosto 20, 2025

Galilea Montijo, detalló que la de hoy será una noche de nominación distinta, pues ya no bastará con dar 2 puntos a uno y 1 punto a otro

Muere Frank Caprio, el juez amable que conquistó redes sociales
Farándula

Muere Frank Caprio, el juez amable que conquistó redes sociales

Agosto 20, 2025

Su sensibilidad y actos humanitarios se ganaron el corazón no nada más de quienes estuvieron ante él rindiendo cuentas, sino de los internautas

VIDEO | Franco Escamilla sufrió un ataque de ansiedad en su pelea contra el Escorpión Dorado
Farándula

VIDEO | Franco Escamilla sufrió un ataque de ansiedad en su pelea contra el Escorpión Dorado

Agosto 20, 2025

El pasado 17 de agosto, los comendiates mexicanos se enfrentaron en un combate que se llevó a cabo en el evento Supernova Stickers