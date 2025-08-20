La Casa de los Famosos: cambiará dinámica de nominación hoy miércoles

Este martes 20 de agosto, La Casa de los Famosos México vivirá una noche de nominaciones completamente impredecible, ya que una dinámica del pasado regresa para romper con todas las estrategias cuidadosamente planeadas por los habitantes.

Aunque algunos participantes ya estaban haciendo cálculos para que la placa quedara equilibrada entre Cuarto Día y Cuarto Noche, esta vez la suerte podría cambiarlo todo o jugar a su favor.

Galilea Montijo, conductora estelar del programa, detalló que la de hoy será una noche de nominación distinta, pues ya no bastará con dar 2 puntos a uno y 1 punto a otro, sino que esta vez cada habitante deberá romper un cochinito dentro del confesionario, el cual contiene una instrucción diferente para modificar sus nominaciones.

¿QUÉ PODRÍA PASAR? ESTAS SON ALGUNAS INSTRUCCIONES QUE PODRÍAN SALIR

“Tus nominaciones quedan anuladas. Escoge a un compañero del otro cuarto para que nomine por ti.”

“Al salir del confesionario, deberás revelar a los nominados cuántos puntos les diste.”

“Le darás 3 puntos extra a un habitante en la sala, delante de todos.”

“Agrega 1 punto adicional a un participante de cada habitación.”

UN AGREGADO QUE PUEDE DESESTABILIZAR EL JUEGO

Esta dinámica, que ya se ha usado en temporadas anteriores, promete desestabilizar por completo el juego.

Incluso participantes que jamás han estado en placa podrían ser nominados por primera vez, haciendo que la competencia se vuelva mucho más interesante y tensa.

Con este giro que seguro sorprenderá a los participantes, las estrategias se caen, las alianzas se ponen a prueba y todo puede pasar en una de las galas más esperadas tras la salida de Ninel Conde el pasado domingo.