Muere Frank Caprio, el juez amable que conquistó redes sociales

Luego de perder la batalla contra una enfermedad que lo aquejaba desde hacía años, este miércoles 20 de agosto dejó de existir el juez más amable y empático de Estados Unidos, Frank Caprio. Tenía 88 años de edad.

La noticia de su fallecimiento fue compartida a través su cuenta de red social Instagram con un sentido mensaje los más de tres millones de seguidores.

El letrado abandonó este plano a consecuencia del cáncer de páncreas que desde hace mucho tiempo le aquejaba y contra el cual luchó hasta sus últimas consecuencias.

"El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a la edad de 88 años después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas.

"Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían", se lee en la publicación.

Dentro del mismo post se destacan cada una de las etapas de vida del juez: esposo, padre, abuelo y amigo incondicional, subrayando su bondad y personalidad inspiradora.

"En su honor, que cada uno nos esforcemos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días", refiere el mensaje.

Su fallecimiento deja un profundo hueco en el sistema de justicia norteamericano, ya que se desempeñó como juez en el Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island, donde se caracterizaba por su enorme empatía hacia quienes estaban frente a él, así como por su compasión, sensibilidad, su carácter apacible y grato sentido del humor.

Frank Caprio se convirtió en una personalidad de internet por su amplio sentido humanista al momento de dictar sentencia, ya que sus videos alcanzaron millones de reproducciones, de interacciones y miles de comentarios destacando su sensibilidad.

Descanse en paz, Frank Caprio.