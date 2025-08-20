  • 24° C
Farándula

El pasado 17 de agosto, los comendiates mexicanos se enfrentaron en un combate que se llevó a cabo en el evento Supernova Stickers

Ago. 20, 2025
VIDEO | Franco Escamilla sufrió un ataque de ansiedad en su pelea contra el Escorpión Dorado

El comediante y standupero Franco Escamilla sorprendió a sus seguidores tras revelar que sufrió un ataque de ansiedad durante su enfrentamiento contra el ‘Escorpión Dorado’, combate que se llevó a cabo en el marco del evento Supernova Stickers y en el que resultó campeón por decisión unánime.

Aunque el encuentro fue recibido con aplausos y carcajadas por parte del público, no todo fue diversión para Escamilla, quien confesó en el podcast La Mesa Reñoña lo que atravesó en plena pelea. El video de su testimonio rápidamente se viralizó en redes sociales como TikTok, generando reacciones de apoyo y sorpresa entre sus fanáticos.

FRANCO ESCAMILLA SUFRIÓ UN ATAQUE DE ANSIEDAD EN SU PELEA CONTRA EL ESCORPIÓN DORADO

Durante el episodio 461 del programa, Franco relató que la pelea contra el Escorpión Dorado fue particularmente desgastante debido a que, a diferencia de otros combates del evento, el suyo se extendió a cuatro rounds.

“Éramos los más rucos, con sobrepeso y nos pusieron 4 rounds y a todos los demás 3”, explicó con tono irónico. El comediante recordó que, en el tercer asalto, mientras trataba de recuperar el aire, alguien le arrojó agua fría en la espalda, lo que detonó su crisis.

“Me empezó a dar un ataque de ansiedad… me dicen que es el último round y estoy tratando de calmarme. Empecé a paniquearme, estaba a nada de decir ‘ahí muere’, pensé que ahí iba a desmayar”, confesó.

¿HABRÁ REVANCHA?

Aunque no se trató de un título internacional ni de un combate profesional, la pelea ya quedó registrada como una de las más insólitas en el mundo del entretenimiento digital

Tanto Franco Escamilla como el Escorpión Dorado cumplieron con su promesa: regalar un show cargado de humor y momentos inesperados.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
