Farándula

Franco Escamilla vence al Escorpión Dorado durante el evento SupernovaStrikers

El evento que reunió a figuras destacadas de la comedia y el internet, fue el escenario donde se llevó a cabo este peculiar duelo

Ago. 17, 2025
Franco Escamilla vence al Escorpión Dorado

El mundo del entretenimiento digital vivió un momento de adrenalina total cuando Franco Escamilla logró vencer al Escorpión Dorado en el evento SupernovaStrikers, un enfrentamiento que sorprendió a los seguidores de ambos personajes.

EL ENFRENTAMIENTO EN SUPERNOVASTRIKERS

SupernovaStrikers, evento que reunio a figuras destacadas de la comedia y el internet, fue el escenario donde se llevó a cabo este peculiar duelo.

La confrontación, cargada de emoción y rivalidad apasionante, logró captar la atención de miles de fanáticos que siguieron la transmisión en vivo y compartieron cada detalle en redes sociales.

La victoria de Franco Escamilla fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron no solo su ingenio, sino también la habilidad con la que enfrentó al icónico Escorpión Dorado.

El comediante luego de su victoria alzo épicamente su puño dedicando su victoria a su padre.

QUIÉN ES FRANCO ESCAMILLA

Franco Escamilla es un comediante, músico y locutor mexicano que se ha consolidado como una de las figuras más importantes del stand-up en América Latina. Conocido como "el amo del sarcasmo", ha llevado su humor a escenarios internacionales y plataformas digitales, convirtiéndose en un referente de la comedia moderna.

Además de sus presentaciones en vivo, Escamilla cuenta con un canal de YouTube donde comparte entrevistas, monólogos y proyectos especiales que han alcanzado millones de visualizaciones. Su estilo directo y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los favoritos de la audiencia.

QUIÉN ES EL ESCORPIÓN DORADO

El Escorpión Dorado es el alter ego de Álex Montiel, creador de contenido y comediante mexicano. Se caracteriza por su peculiar máscara dorada, su lenguaje irreverente y su estilo satírico para entrevistar a celebridades y creadores de contenido.

Conocido como "el dios del internet", el Escorpión Dorado ha logrado construir una comunidad fiel en plataformas digitales, donde sus entrevistas y transmisiones se vuelven virales constantemente. Su personaje combina humor ácido, sarcasmo y un estilo único que lo han posicionado como uno de los influencers más reconocidos en México y Latinoamérica.

UN DUELO QUE MARCÓ TENDENCIA

El encuentro entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado en SupernovaStrikers no solo fue una competencia, sino también una muestra de cómo el entretenimiento digital y la comedia logran conectar con millones de personas.

La mezcla de humor, espectáculo y rivalidad amistosa convirtió este momento en uno de los más comentados en redes sociales, dejando claro que ambos artistas seguirán siendo referentes dentro del mundo del entretenimiento.

Brayam Chávez
