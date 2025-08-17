  • 24° C
Farándula

Facundo se adentra en la polémica tras burlarse del físico de Mariana Botas

Aunque después la describió como "bella" y "tierna", lo dicho sobre la "planosidad" de su cuerpo encendió críticas tanto dentro de la casa

Ago. 17, 2025
Facundo llama plana a Mariana Botas
Facundo llama plana a Mariana Botas

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México no deja de generar polémicas. En medio de la tensión por la tercera expulsión, un comentario de Facundo hacia su compañera Mariana Botas provocó incomodidad entre los espectadores y desató una fuerte conversación en redes sociales.

Todo ocurrió durante una dinámica de pasarela organizada con prendas de una reconocida marca. Facundo, en su papel de presentador, introdujo a Mariana con una frase que no pasó inadvertida:

"Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto".

Aunque después la describió como "bella" y "tierna", lo dicho sobre la "planosidad" de su cuerpo encendió críticas tanto dentro de la casa como fuera de ella.

MARIANA BOTAS ENFRENTA A FACUNDO POR SU COMENTARIO

La actriz no dejó pasar lo sucedido y encaró directamente a Facundo. Con evidente molestia le dijo:

"Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad?".

El conductor trató de suavizar la situación argumentando que "la planosidad no va peleada con la belleza y la elegancia". Sin embargo, Mariana insistió en que sus palabras la hicieron sentir mal y expresó: "Me hundió".

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES

El fragmento se difundió rápidamente en la plataforma X, donde cientos de usuarios criticaron el estilo de humor de Facundo. Para muchos, el comentario fue una burla ofensiva y un ejemplo de un humor que ya no corresponde con los tiempos actuales.

Entre las respuestas más compartidas destacaron: "Del cuerpo ajeno no se opina", "Un humor ya pasado de moda" y "Sáquenlo ya de la casa, su humor es demasiado rancio".

Incluso quienes no simpatizan con Mariana Botas señalaron que este tipo de comentarios pueden resultar hirientes para cualquier persona.

¿PODRÍA INFLUIR EN LA EXPULSIÓN DE FACUNDO?

La polémica se suma a la expectativa por la tercera eliminación, en la que Facundo figura como uno de los nominados. Las críticas acumuladas podrían jugar en su contra y afectar su permanencia dentro del programa.

Mientras tanto, la rivalidad entre los equipos Día y Noche sigue marcando el ritmo de la competencia, pero lo cierto es que el comentario de Facundo dejó huella y podría convertirse en un factor decisivo en la próxima gala.

Brayam Chávez
