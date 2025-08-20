Así luce la supuesta mansión frente al mar de Christian Nodal en Sonora

Christian Nodal es uno de los cantantes mexicanos más exitosos, que ha consolidado su carrera a nivel mundial. Sin embargo, en el último tiempo, el cantante ha sido noticia por su vida personal, tras separarse de la madre de su hija, Cazzu, y casarse con Ángela Aguilar.

A lo largo de su carrera, Nodal ha acumulado una jugosa fortuna con la que ha adquirida varias propiedades. En esta nota, te contaremos como es la mansión frente al mar que tiene en Sonora.

¿CÓMO LUCE LA MANSIÓN DE NODAL EN SONORA?

La gran mansión que tiene Christian Nodal se encuentra enlas playas de San Carlos, destino ubicado en Nuevo Guaymas, Sonora. La propiedad está situada en el cerro Tetakawi, frente a la Playa Mirador, ofreciendo una vista deslumbrante hacia el mar.

La mansión posee cuatro pisos y de acuerdo a diferentes portales estaría valuada en más de 15 millones de pesos. Noda la habría adquirido hace algunos años, ya que muchas personas señalan haberlo visto en el lugar junto a Belinda, su expareja.

Posee vistas panorámicas al océano y cuenta con un diseño moderno y minimalista. Lo que más llama la atención de esta casa son sus enormes ventanales, que se extienden del suelo al techo, proporcionando un majestuoso paisaje marino e incorporando luz natural al interior.

Estos cristales logran un efecto de tranquilidad y lleno de estilo. También cuenta con una gran terraza que de seguro funciona como inspiración para varias canciones.

@miguelbuzane casa de Cristian nodal , en san Carlos sonora ala orita de la playa muy bonita vista ? sonido original -

Esta casa ha sido grabada desde el exterior por varios seguidores, quienes muestran la gran majestuosidad de la propiedad. Esta mansión se ha consagrado como una de las residencias más espectaculares de México, gracias al cantante Christian Nodal.