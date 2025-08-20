Ninel Conde anuncia docuserie tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025

Tras convertirse en la tercera eliminada de La Casa de Los Famosos México 2025, Ninel Condesorprende a su público con el anuncio de un nuevo proyecto que marcará una etapa distinta en su carrera.

La cantante y actriz, conocida como "El Bombón Asesino", abandonó el reality show el pasado domingo 17 de agosto en medio de la sorpresa tanto de los habitantes como de la audiencia, quienes no esperaban su salida tan temprana de la competencia.

NINEL CONDE ANUNCIA DOCUSERIE

A través de las redes oficiales de La Casa de los Famosos México, en una entrevista en vivo con Marie Claire Harp, Ninel conde compartió algunos detalles de su nuevo proyecto.

"Estoy haciendo mi docuserie, va a salir por ViX y empezó antes de mi preparación para la casa y ahorita vamos a continuar con el después", explicó la actriz.

Según adelantó, en esta producción mostrará un costado más personal, íntimo y humano de su vida. "Quiero que vean a la mujer, a la madre, a la soñadora... no solo al personaje", afirmó.

La artista no solo se enfocará en el ámbito digital, pues también prepara una serie de presentaciones musicales con las que planea reencontrarse con su público.

"Voy a Medellín, voy a hacer una gira; en México inicia en octubre con un show completamente nuevo y seguiremos en las galas haciendo lío", comentó con entusiasmo.

La estrategia de Conde, quien recientemente apareció en el programa Hoy posiblemente en su última entrevista pública sobre el reality hasta el estreno de la docuserie, parece apuntar a redirigir la atención mediática hacia sus propios proyectos. Su silencio frente a los medios se interpreta como una retirada táctica, pero también como una forma de capitalizar la visibilidad que le otorgó La Casa de los Famosos.

De esta manera, mientras sus compañeros siguen dentro del encierro, Ninel Conde ya prepara su regreso a los escenarios y a la pantalla, esta vez bajo sus propios términos y con la promesa de mostrar un perfil más cercano a su verdadera esencia.