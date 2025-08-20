¿Cuánto ganó Alana por su pelea contra Gala Montes en Supernova Strikers?

La última edición de Supernova Strikers, celebrada el pasado domingo en el Palacio de los Deportes, dejó en claro que este evento se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados dentro del mundo del streaming.

Con un lleno total y récord de audiencia, la velada mexicana no solo fue un éxito en términos de público, sino también en la consolidación de nuevas figuras, como la regiomontana Alana Flores.

LA VICTORIA DE ALANA SOBRE GALA MONTES

En un combate que mantuvo al público al filo de sus asientos, Alana Flores derrotó por decisión dividida a Gala Montes, sumando una victoria más a su récord invicto en este tipo de enfrentamientos.

La influencer y peleadora se ha posicionado rápidamente como una de las caras más representativas de Supernova Strikers, demostrando que su popularidad no solo está en redes sociales, sino también en el cuadrilátero.

¿CUÁNTO DINERO GANÓ ALANA EN SUPERNOVA STRIKERS?

Una de las preguntas más repetidas tras el evento fue cuánto se embolsó Alana por su participación. Aunque no existen cifras oficiales, diferentes medios nacionales han estimado que los peleadores estelares reciben entre 5 mil y 10 mil dólares, lo que equivale aproximadamente entre 93 mil y 190 mil pesos mexicanos.

En contraste, los streamers que participan en peleas preliminares suelen recibir cantidades menores, mientras que las figuras principales, como Alana, acceden a mayores ganancias gracias a su impacto y nivel de convocatoria.

LA TRAYECTORIA DE ALANA EN LOS EVENTOS DE BOXEO DE STREAMING

Alana Flores no es nueva en este tipo de espectáculos. Desde su primera participación en veladas de boxeo organizadas por streamers, la regiomontana ha logrado mantener un récord invicto que la coloca como una de las favoritas del público.

Su carisma, disciplina y constancia la han convertido en referente dentro de este formato que combina entretenimiento y deporte.

Cada presentación suya no solo genera expectativa por el resultado de la pelea, sino también por el espectáculo alrededor de su presencia.

Además, su crecimiento dentro de Supernova Strikers la ha llevado a convertirse en una de las imágenes más sólidas del evento, al grado de ser considerada como una de las peleadoras más rentables de estas veladas.

EL FUTURO DE ALANA EN SUPERNOVA STRIKERS

Con este nuevo triunfo, Alana Flores reafirma su lugar en la cima de los eventos de boxeo de streaming en México.

Su carrera continúa en ascenso y no sería extraño verla encabezando las próximas ediciones de Supernova Strikers, donde seguramente seguirá acumulando victorias y ganancias que la consolidan como una de las grandes protagonistas de este formato.