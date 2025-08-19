VIDEO | Esta es la canción que Ernesto Barajas de Enigma Norteño le hizo a su hija

El fallecimiento del vocalista y fundador de Enigma Norteño, "Ernesto Barajas", ha sacudido al ámbito de la música regional mexicana. El cantante falleció de manera instantánea tras un ataque directo, donde también perdió la vida otro hombre que lo acompañaba y otra persona más resultó herida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Francisco I. Madero y la calle Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos Mariano Otero y límites con Zapopan, Jalisco, la tarde de este 19 de agosto.

En 2023 recibió una amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) si cantaba en Tijuana, donde se presume era protegido de los hermanos Alfonso (alias "El Aquiles") y René (apodado "La Rana") Arzate García, miembros activos del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico de fentanilo y otras drogas.

ESTA ES LA CANCIÓN QUE ERNESTO BARAJAS LE HIZO A SU HIJA

A través de las redes sociales, entre las condolencias y muestras de conmoción, ha resurgido un tema muy particular y entrañable: "Espejito, Espejito", la canción que Barajas compuso para su pequeña hija. Se trata de un tema cargado de ternura y devoción paterna que, en medio del dolor, los seguidores comparten con nostalgia y cariño.

Lanzada formalmente el 15 de junio de 2023 como parte del disco "XX" de Enigma Norteño, "Espejito, Espejito" cuenta con la autoría de Ernesto Barajas, quien también participó como intérprete principal.

PANORAMA

En plataformas como TikTok, el propio cantante compartió momentos íntimos vinculados a este tema, en los que afirma haberla compuesto especialmente para su hija; en estos videos como muchos otros usuarios han reaccionado al fallecimiento del compositor.

Tras el trágico suceso, ha sido habitual ver publicaciones en redes en que fans, comparten videos y fragmentos emocionales donde Barajas aparece interpretando Espejito, Espejito, a menudo en contextos de ternura familiar.

Cabe recordar que, Ernesto Barajas era conocido por sus corridos de alto impacto, como "El Deportivo", "Los lujos del R" y "El Güero Bastidas". Estos temas; sin embargo, contrastan con la sencillez y sensibilidad de "Espejito, Espejito", una balada que muestra otra faceta del cantante.