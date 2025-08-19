VIDEO | Resurge en redes acusación de Arley Pérez a Ernesto Barajas de obedecer una orden de bloquearle la carrera

El mundo de la música, en especial el género regional mexicano, está de luto, pues el cantante y líder del grupo Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado este martes 19 de agosto en la colonia Mariano Otero, de Guadalajara, Jalisco, cuando se encontraba en una pensión de autos.

De acuerdo con la información, esta agrupación y su líder estaban en la mira del gobierno de Estados Unidos por interpretar narcocorridos; pese a ello, tenían gozaban de gran éxito tanto en ese país, como en México.

LA VEZ QUE ARLEY PÉREZ ACUSÓ A ERNESTO BARAJAS DE OBSTACULIZAR SU CARRERA

Por otra parte, al conocerse la noticia, los integrantes del gremio lamentaron su deceso del originario de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, lo que llamó la atención es que en redes sociales se retomó un video publicado en marzo de 2025 por Arley Pérez, en el que hizo una seria acusación contra el fallecido líder de Enigma Norteño.

En ese clip, el artista sinaloense se refirió al pleito que sostuvo con Ernesto Barajas, y reveló que el malogrado cantante le bloqueaba su carrera por órdenes de una persona vinculada a la delincuencia organizada.

Asimismo, señaló que quien supuestamente ordenaba al fallecido cantante a que le obstaculizara su crecimiento estaba detenido en Estados Unidos.

"Bueno, este mensaje es un poco complejo para mí, porque ya no estoy acostumbrado a las controversias, ni andar de dimes y diretes, pero me doy a la necesidad de hacer este video para aconsejar ya directamente a esta persona que tiene ya pasando recados de ciertas personas. Te pasé que hayas pasado recados a otros músicos de que no hicieran tratos conmigo cuando ‘El Nini’ te lo ordenó.", explicó.

Luego le dice que se dedique nada más a su música, y subraya que quien lo amenazaba ya estaba en prisión.

"Tú dedícate a cantar, a componer, hacer lo tuyo. Ya la persona que te amenazó ya no está, está encerrado. Tu para mí no eres pieza, Ernesto, por favor te encargo que no lleves más cosas, te lo encargo mucho. Que Dios te bendiga y cuídate mucho".

ÉL FUE ERNESTO BARAJAS

Ernesto Barajas fue un cantante, productor, bajista y director culiacanense, quien fundó en 2004 y fue la voz principal del grupo Enigma Norteño.

Se les conoció en el espectáculo por sus narcocorridos, en los que cuentan historias de "El Chapo Guzmán", "El Mayito Gordo", "El Ondeado", y otros personajes de la delincuencia organizada.

Conducía además el podcast Puntos de Vista, en el que entrevista a figuras como Tano Elizalde, Gabito Ballesteros, Eduin Caz, entre otros.

Ernesto Barajas estuvo casado por casi una década; fruto de esa relación, dos hijos; también se graduó como licenciado en Derecho.