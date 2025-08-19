¿Quién era Ernesto Bajaras, el cantante de Enigma Norteño que fue asesinado en Jalisco?

La noticia de la muerte del vocalista del grupo Enigma Norteño ha dejado una fuerte impresión entre los seguidores al haber sido asesinado. Ernesto Barajas no sólo era un cantante sino también un compositor de talla grande.

La noticia sobre su muerte ocurrida en Guadalajara, Jalisco, ha dejado varias incógnitas, este hecho ha inundado redes sociales, donde ya se lamenta lo sucedido.

ATAQUE 4rm4dO ACABA CON LA VIDA DE ERNESTO BARAJAS VOCALISTA DEL GRUPO ENIGMA NORTENOse tiene Informacion que sufrió un ataque a tiros cuando se encontraba al interior de su pick up en Gdl 2 sujetos dispararon en contra de dos hombres y una mujer. pic.twitter.com/hMCdWHWL6d — Cabrocienta (@Cabrocienta1) August 19, 2025

¿QUIÉN ERA ERNESTO BARAJAS?

Ernesto Barajas nació en septiembre de 1986. Desde joven, mostró interés por la música y, en 2004 a los 18 años, fundó Enigma Norteño.

El grupo destacó por sus corridos y baladas que retrataban la vida cotidiana y, en ocasiones, la influencia del narcotráfico. Barajas no solo se desempeñó como vocalista, también ejerció como productor y director musical, lo que le permitió consolidar un control creativo sobre su proyecto.

#ULTIMAHORA reportan el asesinato del cantante del regional mexicano Ernesto Barajas, vocalista y líder del grupo Enigma Norteño en la ciudad de Guadalajara Jalisco. pic.twitter.com/jeffEycI2F — Fuentes de inteligencia (@fuentesdeinteli) August 19, 2025

POPULARIDAD

Enigma Norteño ganó notoriedad tanto en México como en Estados Unidos, donde sus temas sonaron en estaciones de radio y plataformas digitales. Entre sus canciones más recordadas estuvieron El Mayito Gordo, Los lujos del R, Quemándose un gallito (El Rambo), El chavo Félix y El Ondeado (M1).

Gracias a su música se posicionó como un referente dentro del género, aunque también la música lo colocó en medio de la polémica por su relación con los narcocorridos. A pesar de las críticas, Barajas defendió los corridos como una expresión artística que narraba realidades sociales y siempre negó vínculos con el crimen organizado.

CREÓ SU PROPIO PODCAST

Fuera de los escenarios, compartió su vida en redes sociales: viajes, momentos familiares y su pasión por el Club Deportivo Guadalajara. Además, creó el pódcast Puntos de Vista, en el que entrevistó a colegas del regional mexicano, lo que reforzó su cercanía con el público.

Cabe recordar que, en 2023, Barajas recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante una narcomanta, lo que lo llevó a cancelar presentaciones y a reducir su exposición en redes sociales. El grupo criminal le advirtió que no interpretara corridos que mencionaran a su organización. Esto también le pasó al cantante Peso Pluma.