  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 19 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

¿Quién era Ernesto Bajaras, el cantante de Enigma Norteño que fue asesinado en Jalisco?

La noticia sobre su muerte ha dejado varias incógnitas en redes sociales, donde todos sus fans lamentan bastante lo sucedido

Ago. 19, 2025
Ernesto Barajas no sólo era un cantante sino también un compositor de talla grande.
Ernesto Barajas no sólo era un cantante sino también un compositor de talla grande.

La noticia de la muerte del vocalista del grupo Enigma Norteño ha dejado una fuerte impresión entre los seguidores al haber sido asesinado. Ernesto Barajas no sólo era un cantante sino también un compositor de talla grande.

La noticia sobre su muerte ocurrida en Guadalajara, Jalisco, ha dejado varias incógnitas, este hecho ha inundado redes sociales, donde ya se lamenta lo sucedido.

¿QUIÉN ERA ERNESTO BARAJAS?

Ernesto Barajas nació en septiembre de 1986. Desde joven, mostró interés por la música y, en 2004 a los 18 años, fundó Enigma Norteño.

El grupo destacó por sus corridos y baladas que retrataban la vida cotidiana y, en ocasiones, la influencia del narcotráfico. Barajas no solo se desempeñó como vocalista, también ejerció como productor y director musical, lo que le permitió consolidar un control creativo sobre su proyecto.

POPULARIDAD

Enigma Norteño ganó notoriedad tanto en México como en Estados Unidos, donde sus temas sonaron en estaciones de radio y plataformas digitales. Entre sus canciones más recordadas estuvieron El Mayito Gordo, Los lujos del R, Quemándose un gallito (El Rambo), El chavo Félix y El Ondeado (M1).

Gracias a su música se posicionó como un referente dentro del género, aunque también la música lo colocó en medio de la polémica por su relación con los narcocorridos. A pesar de las críticas, Barajas defendió los corridos como una expresión artística que narraba realidades sociales y siempre negó vínculos con el crimen organizado.

CREÓ SU PROPIO PODCAST

Fuera de los escenarios, compartió su vida en redes sociales: viajes, momentos familiares y su pasión por el Club Deportivo Guadalajara. Además, creó el pódcast Puntos de Vista, en el que entrevistó a colegas del regional mexicano, lo que reforzó su cercanía con el público.

Cabe recordar que, en 2023, Barajas recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante una narcomanta, lo que lo llevó a cancelar presentaciones y a reducir su exposición en redes sociales. El grupo criminal le advirtió que no interpretara corridos que mencionaran a su organización. Esto también le pasó al cantante Peso Pluma.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
¿Quién es Miguel Ángel Fox, la mente detrás de Supernova Strikers?
Farándula

¿Quién es Miguel Ángel Fox, la mente detrás de Supernova Strikers?

Agosto 19, 2025

La propuesta, que combinó boxeo con la cultura digital, fue ideada por Miguel Ángel Fox, productor televisivo con más de dos décadas de trayectoria

¿Asesinan en Culiacán a Ernesto Barajas? Esto se sabe de la situación del vocalista y fundador de Enigma Norteño
Farándula

¿Asesinan en Culiacán a Ernesto Barajas? Esto se sabe de la situación del vocalista y fundador de Enigma Norteño

Agosto 19, 2025

El hecho habría ocurrido este martes 19 de agosto en su ciudad natal, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre los motivos del crimen

Dharius se lanza contra Santa Fe Klan tras pelea en Dale Mixx 2025
Farándula

Dharius se lanza contra Santa Fe Klan tras pelea en Dale Mixx 2025

Agosto 19, 2025

Un video grabado por un asistente muestra cómo las tensiones entre ambos raperos generaron un momento de polémica en el Parque Fundidora en Monterrey