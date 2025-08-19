Dharius se lanza contra Santa Fe Klan tras pelea en Dale Mixx 2025

La enemistad entre los raperos Santa Fe Klan y Dharius Bodharius escaló a un polémico y tenso enfrentamiento durante el Festival Dale Mixx, celebrado el pasado sábado 16 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey.

El incidente se viralizó rápidamente tras la difusión de un video grabado por un asistente, generando una ola de comentarios en redes sociales y reavivando una rivalidad que tiene años gestándose.

VIDEO SOBRE LA PELEA SANTA FE KLAN VS DHARIUS BODHARIUS

Los raperos Santa Fe Klan y Dharius protagonizaron un cruce de palabras que casi escala a los golpes en el Festival Dale Mixx que se realizó en el Parque Fundidora de Monterrey.pic.twitter.com/LQEfCqvgeX — La-Lista (@LaListanews) August 18, 2025

En la grabación compartida en TikTok y X se observa a Santa Fe Klan siendo contenido por su equipo de seguridad mientras lanza amenazas directas hacia Dharius Bodharius.

La situación se intensificó hasta que el personal del evento solicitó al usuario dejar de grabar, interrumpiendo el momento crítico. Sin embargo, la polémica continuó en línea.

COMUNICADO DE DHARIUS

Dharius Bodharius utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre los hechos, acusando a Santa Fe Klan de amenazas previas y recordando un episodio en el que habría encañonado a Gera MX durante un evento de Spotify México.

En su comunicado, Dharius expresó: “Ayer en el Dale Mixx me dijeron los de seguridad que me andabas buscando ‘pa’ ponerme’. ¿Creías que iba a salir corriendo como al final saliste tú?”.

Asimismo, relató episodios de apoyo mutuo que había brindado al rapero guanajuatense en la escena subterránea, enfatizando la frustración que siente por lo que considera un cambio de actitud de Santa Fe Klan tras alcanzar fama masiva.

ORIGEN DE LA ENEMISTAD ENTRE SANTA FE KLAN Y DHARIUS

El conflicto entre ambos artistas tiene raíces profundas. Originalmente amigos y colaboradores dentro del rap subterráneo, su relación se fracturó cuando la música de Santa Fe Klan comenzó a ganar un reconocimiento masivo.

En febrero de 2025, Dharius Bodharius lanzó el sencillo “ALV Todos”, cuya letra hace referencia a esta rivalidad, acusando actitudes de alarde y recordando conflictos pasados.

“En el dedo te dio un calambre, como de costumbre

Ya te habías tardado puños en sacar el cobre

Que se prenda la lumbre, pa mí eres puro alarde

Sacarla y no jalarle solo lo hacen los cobardes

Ladre, ládrele, sobrino

Nomás que cuando ladre, recuerde de dónde vino

'Padrino, padrino, enséñeme el camino

Rapeo por sus canciones', dijiste en el camerino".

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha emitido declaraciones públicas respecto a lo ocurrido en el Parque Fundidora, lo que deja abierta la incertidumbre entre el público sobre la posible resolución del conflicto.