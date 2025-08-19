Ricky Martin será el primer artista en recibir el “Latin Icon Award” en Los MTV VMAs 2025

El cantante puertorriqueño Ricky Martin será homenajeado en los MTV Video Music Awards 2025 como el primer artista en recibir el Latin Icon Award, un galardón creado para celebrar la influencia y el poder de la música latina en el escenario internacional.

El reconocimiento consolida más de cuatro décadas de trayectoria del intérprete de Livin’ la Vida Loca, quien ha vendido más de 70 millones de álbumes alrededor del mundo y suma múltiples premios Grammy, Latin Grammy y más de 180 galardones por su carrera artística y humanitaria.

RICKY MARTIN RECIBIRÁ EL “LATIN ICON AWARD”

Los MTV Video Music Awards 2025 se transmitirán en vivo el próximo 7 de septiembre, en una noche que promete reunir a las principales estrellas de la música y celebrar la diversidad cultural que hoy define a la industria.

La ceremonia tendrá un significado especial para Martin, pues coincide con el 25 aniversario de su histórica presentación de 1999, cuando se convirtió en el primer artista latino masculino en ganar el premio a Best Pop Video y arrasó con cinco trofeos en una sola noche, un hito que marcó el inicio de una mayor visibilidad de los artistas latinos en el mercado global.

MTV destacó que este nuevo premio busca reconocer a figuras que, como Ricky Martin, han impulsado la música y la cultura latina hacia el mainstream mundial, abriendo camino para nuevas generaciones. En años anteriores, la cadena ya había entregado honores especiales a artistas latinos, como en 2023, cuando Shakira recibió el Michael Jackson Video Vanguard Award, convirtiéndose en la primera sudamericana en obtenerlo.

Además del homenaje a Martin, la gala contará con actuaciones en vivo de Sabrina Carpenter, Alex Warren, J Balvin y Busta Rhymes, este último reconocido con el Visionary Rock the Bells Award.