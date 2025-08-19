¿Quién es Miguel Ángel Fox, la mente detrás de Supernova Strikers?

El pasado 17 de agosto en la Ciudad de México se vivió un espectáculo inédito que rompió esquemas en el entretenimiento digital. El Supernova Strikers, un evento de combates entre creadores de contenido que congregó a 20 mil personas en el Palacio de los Deportes y que logró una audiencia estimada de más de 10 millones de espectadores en línea.

La propuesta, que combinó boxeo con la cultura digital, fue ideada por Miguel Ángel Fox, productor televisivo con más de dos décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento. Su nombre no es ajeno al público, ya que ha sido productor de grandes éxitos como La Voz México, La Voz Kids, Netas Divinas y Por siempre RBD, Quién es la Mascara, entre otros formatos que marcaron la televisión nacional.

¿QUIÉN ES MIGUEL ÁNGEL FOX?

Miguel Ángel Fox es un productor de televisión mexicano con más de 20 años de trayectoria en la industria del entretenimiento. Inició su carrera en 1997 cuando colaboro en la producción de El espacio de Tatiana y desde entonces ha trabajado en al menos 24 reality shows y programas de formato especial.

Su trabajo lo ha hecho acreedor a nueve premios TVyNovelas y cuatro nominaciones más, gracias a un estilo caracterizado por adaptar formatos internacionales al público hispano, integrar la tecnología y las redes sociales en sus producciones, y enfocarse en la experiencia del espectador dentro y fuera de la pantalla.

Con Supernova Strikers, el productor replicó el modelo de fenómenos como La Velada del Año de Ibai Llanos, pero con un sello propio: la distribución multiplataforma. El evento fue transmitido simultáneamente en DAZN, Twitch, YouTube, Facebook, TikTok y Cinépolis, lo que permitió ampliar su alcance y superar en audiencia combinada a proyectos similares.

¿CUÁNTOS ESPECTADORES TUVO EL SUPERNOVA STRIKERS?

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) respaldó el evento, supervisando los combates y garantizando la seguridad con réferis profesionales, exámenes médicos y reglas claras. Sobre el ring participaron personalidades como Franco Escamilla, Escorpión Dorado, Alana Flores, Gala Montes, Mario Bautista y Westcol, quienes atrajeron tanto a fans del boxeo como a seguidores de las redes sociales.

El impacto fue inmediato:

6.9 millones de pantallas conectadas en DAZN, con estimaciones de varias personas por dispositivo.

conectadas en DAZN, con estimaciones de varias personas por dispositivo. 3 millones de visualizaciones únicas en streaming a través de Twitch, YouTube y plataformas oficiales.

únicas en streaming a través de Twitch, YouTube y plataformas oficiales. 130 mil asistentes en salas de Cinépolis.

en salas de Cinépolis. En los días posteriores, los clips oficiales sumaron más de 12 millones de vistas en YouTube.

El éxito de Supernova Strikers marcó un antes y un después en la forma de consumir espectáculos en México, donde lo digital se mezcla con la experiencia en vivo. Sin embargo, el verdadero reto estará en mantener la expectación para futuras ediciones y consolidarse como un referente del entretenimiento global, más allá de la primera impresión.

Con esta apuesta, Miguel Ángel Fox demuestra que su visión ha trascendido la televisión para abrir paso a una nueva era de espectáculos multiplataforma.