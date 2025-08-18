Quiénes fueron los ganadores de todas las peleas de box en Supernova 2025

El domingo 17 de agosto se llevó a cabo el Supernova Strikers 2025 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Se trata de un evento de boxeo amateur que reúne a influencers, celebridades y artistas para enfrentarse en el ring. Se vivió una noche fascinante con más de 20 mil personas en el lugar.

A continuación, te contaremos quiénes fueron los ganadores de todas las peleas de box en Supernova. Los combates estuvieron llenos de suspenso y adrenalina. Descubre qué figuras se quedaron con las victorias en esta nota.

¿QUIÉNES FUERON LOS GANADORES DE TODAS LAS PELEAS EN SUPERNOVA 2025?

Primera pelea de la noche: Luis "Orgullo" vs Shelao

Los encargados de abrir el telón fueron Luis "Pride" vs Shelao. Si bien el chileno comenzó el combate confiado y provocativo no pudo contra su oponente quien mostró todo su potencial en el ring y se coronó ganador. Luis Pride se quedó con la primera batalla, sumando la primera victoria para México.

Mercedes Roa contra Milica

Resultó una de las peleas más parejas de la noche. Ambas boxeadoras dieron lo mejor en el ring, peor finalmente la argentina Milica superó a Mercedes Roa por muy y tras una decisión unánime de los jueces.

Triunfo de @milica_yb, de Argentina, de Ángel David y de todo el internet #SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/vSZtv0NpRN — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 18, 2025

Westcol contra Mario Bautista

Westcol y Mario Bautista abrieron el tercer duelo de la jornada. El mexicano Mario Bautista venció por nocaut técnico al colombiano Westcol en cuestión de instantes al final de la segunda ronda. A Westcol le tuvieron que colocarse el hombro en pleno anillo y acabó saliendo en ambulancia .

¡LA CORONACIÓN! @mariobautista_ resolvió en el segundo round la pelea ¡En su casa y con su gente, se respeta! #SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/4n0uWpUZf6 — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 18, 2025

Franco Escamilla vs Álex Montiel "Escorpión Dorado"

Fue la anteúltima pelea de la noche y tras un combate muy igualado, el humorista Franco Escamilla derrotó a Escorpión Dorado , según lo que dictaminaron los jueces en una victoria por decisión dividida .

Alana Flores contra Gala Montes

Finalmente, se disputó la pelea de las mexicanas Alana y Gala Montes . Alana ganó el enfrentamiento por decisión unánime de los jurados (30-26). Gala Montes llegó a poner en apuros a su rival, pero Alana le dio varios golpes de poder le dieron la victoria.