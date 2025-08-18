  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 18 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Quiénes fueron los ganadores de todas las peleas de box en Supernova 2025

El espectáculo proporcionó grandes peleas, dejó sorpresas y estuvo cargado de adrenalina. Descubre cómo quedaron los resultados de las batallas

Ago. 18, 2025
Descubre quienes fueron los vencedores / Canva
Descubre quienes fueron los vencedores / Canva

El domingo 17 de agosto se llevó a cabo el Supernova Strikers 2025  en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Se trata de un evento de  boxeo amateur  que reúne a influencers, celebridades y artistas para enfrentarse en el ring. Se vivió una noche fascinante con más de 20 mil personas en el lugar.

A continuación, te contaremos quiénes fueron los ganadores de todas las peleas de box en Supernova. Los combates estuvieron llenos de suspenso y adrenalina. Descubre qué figuras se quedaron con las victorias en esta nota.

imagen-cuerpo

¿QUIÉNES FUERON LOS GANADORES DE TODAS LAS PELEAS EN SUPERNOVA 2025?

Primera pelea de la noche: Luis "Orgullo" vs Shelao

Los encargados de abrir el telón fueron Luis "Pride" vs Shelao. Si bien el chileno comenzó el combate confiado y provocativo no pudo contra su oponente quien mostró todo su potencial en el ring y se coronó ganador. Luis Pride se quedó con la primera batalla, sumando la primera victoria para México.

Mercedes Roa contra Milica

Resultó una de las peleas más parejas de la noche. Ambas boxeadoras dieron lo mejor en el ring, peor finalmente la argentina Milica superó a Mercedes Roa por muy y tras una decisión unánime de los jueces.

Westcol contra Mario Bautista

Westcol y Mario Bautista abrieron el tercer duelo de la jornada. El mexicano Mario Bautista venció por nocaut técnico al colombiano Westcol en cuestión de instantes al final de la segunda ronda. A Westcol le tuvieron que  colocarse el hombro  en pleno anillo y acabó saliendo en  ambulancia .

Franco Escamilla vs Álex Montiel "Escorpión Dorado"

Fue la anteúltima pelea de la noche y tras un combate muy igualado, el humorista Franco Escamilla derrotó a Escorpión Dorado , según lo que dictaminaron los jueces en una  victoria  por  decisión dividida .

Alana Flores contra Gala Montes

Finalmente, se disputó la pelea de las mexicanas Alana y Gala Montes . Alana ganó el enfrentamiento por decisión unánime de los jurados (30-26). Gala Montes llegó a poner en  apuros  a su rival, pero Alana  le dio varios  golpes de poder  le dieron la  victoria.

Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
VIDEO | ¿Aprobación o presagio? Volcán hace erupción durante propuesta de matrimonio
Viral

VIDEO | ¿Aprobación o presagio? Volcán hace erupción durante propuesta de matrimonio

Agosto 17, 2025

El coloso de fuego y lava echó una fumarola justo en el momento en que ella daba su respuesta a la esperada proposición

VIDEO | Perrito se vuelve viral luego de ser testigo en una boda civil
Viral

VIDEO | Perrito se vuelve viral luego de ser testigo en una boda civil

Agosto 17, 2025

La escena rápidamente se viralizó a través de las redes sociales gracias a la creatividad y cariño de la pareja hacia su mascota

¿Quién es Jessica Radcliffe? La chica que causó revuelo por video junto a una orca
Viral

¿Quién es Jessica Radcliffe? La chica que causó revuelo por video junto a una orca

Agosto 17, 2025

La grabación generó gran preocupación y rápidamente surgieron dudas sobre la identidad de la mujer y la veracidad del suceso