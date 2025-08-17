  • 24° C
Viral

VIDEO | ¿Aprobación o presagio? Volcán hace erupción durante propuesta de matrimonio

El coloso de fuego y lava echó una fumarola justo en el momento en que ella daba su respuesta a la esperada proposición

Ago. 17, 2025
Un momento especial vivió una pareja, ya que justo cuando el joven pedía matrimonio a su amada, el volcán en Guatemala hizo erupción, haciendo de la ocasión un acontecimiento extraordinario.

El momento quedó para la posteridad y fue replicado en redes sociales, y los internautas aplaudieron tanto la proposición, como la activación del volcán Acatenango.

El clip, compartido por la influencer Miss Morgan en su cuenta de TikTok el 6 de junio se ha viralizado, y los comentarios se volvieron el centro, ya que se acerca a las 100 mil reproducciones, con más de mil 486 comentarios, que recibieron con beneplácito el acontecimiento.

LA VOLCÁNICA PROPUESTA DE MATRIMONIO

imagen-cuerpo

De acuerdo con las imágenes, se ve cómo teniendo el volcán de fondo, el novio de Miss Morgan coloca una rodilla en el suelo y en su mano abre una cajita que contiene el esperado anillo de compromiso.

Cuando ella sale de su asombro y da el “sí quiero”, en ese momento el Acatenango hizo erupción, lanzando una columna de cenizas y vapor de agua a la atmósfera, así como material incandescente.

Emocionada, Miss Morgan se lleva las manos a la boca, pues el enorme coloso de fuego y lava parece festejar el momento especial.

En la descripción que acompaña el video, la influencer escribió: "Creo que los diamantes solo se forman bajo presión", en referencia a la intensidad y singularidad de su compromiso.

El volcán Acatenango se ubica en las comunidades de Chimaltenango y Sacatepéquez, con un tiempo de ascenso promedio de entre cinco y nueve horas, algo difícil para los amantes del senderismo.

Se le considera un gigante inactivo; sin embargo, ocasionalmente se avienta sus fumarolas.

