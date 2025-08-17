VIDEO | ¿Aprobación o presagio? Volcán hace erupción durante propuesta de matrimonio

Un momento especial vivió una pareja, ya que justo cuando el joven pedía matrimonio a su amada, el volcán en Guatemala hizo erupción, haciendo de la ocasión un acontecimiento extraordinario.

El momento quedó para la posteridad y fue replicado en redes sociales, y los internautas aplaudieron tanto la proposición, como la activación del volcán Acatenango.

El clip, compartido por la influencer Miss Morgan en su cuenta de TikTok el 6 de junio se ha viralizado, y los comentarios se volvieron el centro, ya que se acerca a las 100 mil reproducciones, con más de mil 486 comentarios, que recibieron con beneplácito el acontecimiento.

LA VOLCÁNICA PROPUESTA DE MATRIMONIO

De acuerdo con las imágenes, se ve cómo teniendo el volcán de fondo, el novio de Miss Morgan coloca una rodilla en el suelo y en su mano abre una cajita que contiene el esperado anillo de compromiso.

Cuando ella sale de su asombro y da el “sí quiero”, en ese momento el Acatenango hizo erupción, lanzando una columna de cenizas y vapor de agua a la atmósfera, así como material incandescente.

Emocionada, Miss Morgan se lleva las manos a la boca, pues el enorme coloso de fuego y lava parece festejar el momento especial.

En la descripción que acompaña el video, la influencer escribió: "Creo que los diamantes solo se forman bajo presión", en referencia a la intensidad y singularidad de su compromiso.

El volcán Acatenango se ubica en las comunidades de Chimaltenango y Sacatepéquez, con un tiempo de ascenso promedio de entre cinco y nueve horas, algo difícil para los amantes del senderismo.

Se le considera un gigante inactivo; sin embargo, ocasionalmente se avienta sus fumarolas.