VIDEO | Perrito se vuelve viral luego de ser testigo en una boda civil

Un momento inesperado y lleno de ternura se robó la atención en redes sociales, cuando un perrito participó de manera simbólica como “testigo” en la boda civil de sus dueños.

La escena rápidamente se volvió viral gracias a la creatividad y cariño de la pareja hacia su mascota.

EL DIVERTIDO MOMENTO EN LA CEREMONIA

El video, compartido en Instagram por la usuaria @vivianaangu, comienza mostrando a la pareja de recién casados tomándose la foto oficial. Segundos después, el perrito aparece en brazos del novio, mientras la novia sostiene con cuidado su patita. En un gesto que arrancó carcajadas, el animalito fue ayudado a estampar su huellita con tinta azul en el acta, simulando firmar como uno de los testigos del enlace.

Lo que hizo aún más graciosa la escena fue la reacción del perrito, que al levantar la pata mostró una expresión que muchos interpretaron como de duda o preocupación. Los comentarios no se hicieron esperar: “El perrito no quería ver en la que se metió el novio” o “Va a comerse el acta apenas se la ofrezcan”, escribieron usuarios entre risas.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

El gesto de la pareja conmovió a los internautas, quienes celebraron el cariño hacia su mascota. “Ese de cuatro patitas es el verdadero testigo, el que siempre está en el día a día”, comentó un usuario. Otros calificaron al lomito como “el mejor testigo del mundo mundial”.

Hasta ahora, el clip suma más de 140 mil “me gusta” en Instagram y continúa ganando reproducciones a gran velocidad, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la semana.

¿PUEDEN LAS MASCOTAS SER TESTIGOS LEGALES EN MÉXICO?

Aunque la imagen del perrito firmando parezca tierna y original, en México las leyes son claras: según el Código Civil Federal, los testigos de un matrimonio deben ser mayores de edad y contar con capacidad legal. Esto significa que las mascotas no pueden fungir como testigos oficiales en una boda civil.

El acto fue totalmente simbólico, pero refleja cómo los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más importante en la vida de las familias jóvenes.