Farándula

Alana Flores revela que apostó una fuerte cantidad de dinero en su pelea contra Gala Montes

La multifacética influencer se midió a golpes durante la pelea que estelarizó con la famosa actriz; al final, perdió, pero ganó

Ago. 19, 2025
Alana Flores revela que apostó una fuerte cantidad de dinero en su pelea contra Gala Montes

El domingo 17 de agosto, el entretenimiento digital vivió un evento cúspide, y no, no fue el live de algún famoso o el estreno de alguna cinta en streaming, sino del Supernova Strikers, ideado por el productor de televisión Miguel Ángel Fox.

Este se desarrolló en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, y se trató de los combates de box entre creadores de contenido. La transmisión tuvo una audiencia estimada de 20 millones de personas, en tanto que 20 mil más la presenciaron en el recinto.

Entre las peleas más esperadas estuvo la del standupero Franco Escamilla y el youtuber Escorpión Dorado, así como la pelea entre Alana Flores y la actriz Gala Montes.

LA REVELACIÓN DE ALANA FLORES

Sin embargo, la que hoy ha acaparado los reflectores es precisamente la revelación que hiciera Alana a través de sus redes sociales, pues destacó que incurrió en una apuesta.

A través de sus redes sociales, la influencer publicó una imagen suya en la que se le ve con un sombrero con una cinta roja y una gran sonrisa, emulando al personaje One Piece.

Además, la acompañó con un mensaje en el que muestra cuánto ganó: "y al final si me pude apostar los 100,000 mxn y gane 50k".

Entre los comentarios destaca uno que le señala que las apuestas en esos casos son ilegales; sin embargo, también fue elogiada por los internautas.

imagen-cuerpo

Alana Flores, cuyo nombre real es Alana Scarlett Flores, es una persona multifacética, ya que se desempeña como streamer, deportista, empresaria y voz activa en temas como los peligros del acoso digital.

También se le conoce como AlanaLaRana, quien nació 15 de diciembre de 2000 en Monterrey, Nuevo León.

En cuanto al Supernova Strikers, este no es el primer proyecto de Miguel Ángel Fox, sino que también ha producido otros éxitos de la pantalla chica, como: La Voz México, La Voz Kids, Netas Divinas, Por siempre RBD y ¿Quién es la Máscara?, entre otros.

Edel Osuna
Edel Osuna
