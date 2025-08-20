  • 24° C
Farándula

LCDLF: ¿Quiénes son los nominados esta semana?

Una dinámica especial, que incluyó puerquitos, cambió toda la placa de último momento

Ago. 20, 2025
El mayor número de famosos nominados en una sola noche, en lo que va de esta edición del reality.
La Casa de los Famosos México 3 vivió una gala de nominaciones diferente este miércoles 20 de agosto, ya que los habitantes debieron romper un puerquito dentro del confesionario para conocer instrucciones especiales que podían cambiar el rumbo de sus votos. Esta dinámica generó tensión y polémica entre los participantes y sus seguidores.

Durante la nominación, cada famoso repartió sus puntos de acuerdo con la suerte que le tocó en su “cochinito”. Algunos mantuvieron su votación normal, mientras que otros vieron duplicados, anulados o incluso expuestos sus votos frente a toda la casa.

ASÍ QUEDARON LAS NOMINACIONES 

Tras concluir la dinámica, la placa de nominados de la semana quedó conformada por:

  • Alexis Ayala

  • Guana

  • Abelito

  • Priscila Valverde

  • Dalilah Polanco

  • Mar Contreras

  • Mariana Botas

  • Shiky

imagen-cuerpo

Cabe recordar que la última eliminada fue Ninel Conde, por lo que actualmente permanecen en competencia: Facundo, Shiky, Aarón Mercury, Dalilah Polanco, Elaine Haro, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Priscila Valverde, Alexis Ayala, Guana, Mariana Botas y Abelito.

Las próximas galas serán decisivas, ya que el público tendrá en sus manos la oportunidad de salvar o despedir a uno de los nominados. La tensión aumenta conforme se acerca la recta final del reality.

César Leyva
