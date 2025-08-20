LCDLF: ¿Quiénes son los nominados esta semana?

La Casa de los Famosos México 3 vivió una gala de nominaciones diferente este miércoles 20 de agosto, ya que los habitantes debieron romper un puerquito dentro del confesionario para conocer instrucciones especiales que podían cambiar el rumbo de sus votos. Esta dinámica generó tensión y polémica entre los participantes y sus seguidores.

Durante la nominación, cada famoso repartió sus puntos de acuerdo con la suerte que le tocó en su “cochinito”. Algunos mantuvieron su votación normal, mientras que otros vieron duplicados, anulados o incluso expuestos sus votos frente a toda la casa.

ASÍ QUEDARON LAS NOMINACIONES

Tras concluir la dinámica, la placa de nominados de la semana quedó conformada por:

Alexis Ayala

Guana

Abelito

Priscila Valverde

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

Shiky

Cabe recordar que la última eliminada fue Ninel Conde, por lo que actualmente permanecen en competencia: Facundo, Shiky, Aarón Mercury, Dalilah Polanco, Elaine Haro, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Priscila Valverde, Alexis Ayala, Guana, Mariana Botas y Abelito.

Las próximas galas serán decisivas, ya que el público tendrá en sus manos la oportunidad de salvar o despedir a uno de los nominados. La tensión aumenta conforme se acerca la recta final del reality.