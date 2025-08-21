La vez que Xava Drago reveló por qué no lo eligieron los coaches de La Voz México | VIDEO

Este jueves 21 de agosto se confirmó el fallecimiento de Xava Drago, icónico vocalista de la banda mexicana Coda y uno de los grandes referentes del rock nacional. La noticia fue compartida a través de las redes sociales del intérprete de Aún, donde se publicó un emotivo mensaje póstumo:

"Hoy mi día ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera. Canté y 'rocanrolie', pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí", se lee en la publicación.

DURA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

El músico, cuyo verdadero nombre era Salvador Aguilar, enfrentó una dura batalla contra el cáncer de estómago en los últimos meses, la cual finalmente terminó con su vida, dejando en luto a toda la escena del rock en América Latina.

Tras conocerse su muerte, fanáticos y colegas han recordado momentos clave de su carrera, incluyendo uno que marcó un antes y un después: su participación en el reality show La Voz México.

EL DÍA QUE XAVA DRAGO "FRACASÓ" EN LA VOZ MÉXICO

En 2014, el vocalista de Coda sorprendió al presentarse en la cuarta temporada de La Voz México, programa que en ese entonces era transmitido por Televisa. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Xava no logró convencer a ninguno de los coaches, quienes en esa edición eran Julión Álvarez, Yuri, Laura Pausini y Ricky Martin.

El rockero interpretó Aún, uno de los mayores éxitos de su banda, pero no consiguió que alguno de los jueces girara su silla. Tras el episodio, Drago declaró:

"Yo estoy contento, soy buena onda, canté, me trataron bien; sí me sacó de onda por la manera en que me trataron los jueces, pero así es esto, no son las primeras personas a las que no les gusto".

¿FRAUDE EN LA VOZ MÉXICO?

Años más tarde, el músico reveló que su eliminación no fue un accidente. Según sus declaraciones, la producción del reality pidió a los coaches no voltearse porque él se negó a firmar un contrato en el que cedía regalías tras su participación en el programa.

Este testimonio desató controversia y puso en duda la transparencia del concurso. Hoy, tras su partida, este episodio vuelve a recordarse como una muestra de la integridad artística de Xava Drago, un músico que prefirió mantenerse fiel a sus principios antes que sacrificar su esencia por un contrato.