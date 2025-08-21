Millie Bobby Brown anuncia que se convirtió en madre por adopción junto a Jake Bongiovi

La actriz británica Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel en Stranger Things, sorprendió a sus seguidores al anunciar que ella y su esposo Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, se han convertido en padres por primera vez.

La noticia fue compartida a través de una publicación en Instagram, en la que reveló que dieron la bienvenida a una niña por medio de la adopción.

MILLIE BOBBY BROWN ANUNCIA QUE SE CONVIRTIÓ EN MADRE

En el mensaje, Brown escribió: "Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad".

La actriz de 21 años y su pareja, de 23, acompañaron sus palabras con la frase: "Y luego quedaron tres", haciendo referencia a la llegada de su hija a la familia.

El anuncio tomó por sorpresa a los fans, ya que la pareja apenas había contraído matrimonio en mayo de 2024. Sin embargo, ambos ya habían manifestado en entrevistas anteriores su deseo de formar una familia joven y, en particular, la actriz había adelantado que la adopción era un camino que contemplaba desde hacía tiempo.

"Para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar", había expresado en una charla previa, donde también confesó que ser madre siempre fue uno de sus grandes sueños.

La revelación generó diversas reacciones en redes sociales. Por lo general, en el medio artístico es común que celebridades recurran a vientres subrogados, pero Brown y Bongiovi decidieron apostar por la adopción, lo que ha sido interpretado por sus seguidores como un acto de amor y una muestra de sus valores personales.

Aunque la actriz no ofreció más detalles ni compartió imágenes de su bebé, pidió respeto y privacidad para disfrutar plenamente de esta nueva etapa. Con este anuncio, la joven estrella inicia un capítulo distinto en su vida, demostrando que las familias se construyen más allá de los lazos biológicos.