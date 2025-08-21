El mundo del metal se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de William Brent Hinds, exguitarrista y cofundador de Mastodon, quien perdió la vida la noche de este miércoles 2121 de agosto.

TRÁGICO ACCIDENTE DE MOTOCICLETA

De acuerdo con los reportes policiales, Hinds conducía su Harley Davidson en Atlanta, Georgia, cuando se impactó contra una SUV BMW que no le cedió el paso al girar en la intersección de Memorial Drive y Boulevard.

A pesar de los intentos por auxiliarlo, el músico falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Medios locales informaron que el accidente ocurrió cuando una motocicleta no respetó la preferencia, provocando la colisión. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del siniestro.

ORIGEN DE MASTODON Y SEPARACIÓN DE HINDS

Brent Hinds fundó Mastodon en el 2000 (no 2020, como erróneamente se mencionó en algunos reportes) junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor en Atlanta. La agrupación se convirtió en uno de los pilares del metal progresivo, fusionando riffs pesados con estructuras complejas que definieron el sonido de la década.

Con Mastodon, Hinds grabó álbumes icónicos como "Leviathan" (2004), inspirado en Moby Dick; "Crack the Skye" (2009), considerado una obra maestra conceptual, y "Hushed and Grim" (2021). En 2018, la banda ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Metal por Sultan´s Curse, consolidando su legado.

Sin embargo, su salida del grupo en 2024 estuvo rodeada de controversia. Aunque la revista Billboard reportó un acuerdo mutuo, el guitarrista aseguró haber sido expulsado, lanzando duras críticas contra sus excompañeros en redes sociales: "No echaré de menos estar en una banda de mierda con seres humanos horribles".

UN REFERENTE DEL METAL CONTEMPORÁNEO

Considerado uno de los guitarristas más influyentes de su generación, Hinds dejó huella por su estilo técnico, su tono inconfundible y su habilidad para fusionar géneros. Además de Mastodon, colaboró con proyectos como West End Motel, Fiend Without a Face y participó en diversas grabaciones experimentales.

Hasta hace unos días, el músico permanecía activo en redes sociales, donde compartía imágenes de su vida cotidiana y proyectos personales. Su repentina muerte deja un vacío profundo en la escena del metal internacional y entre los miles de seguidores que lo admiraban.