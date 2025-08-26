Día Internacional del Actor y la Actriz: Estos son los más famosos nacidos en Sonora

Cada 26 de agosto, se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz, una fecha para reconocer el arte de interpretar y el legado de quienes han dado vida a personajes memorables en cine, teatro y televisión. En este contexto, Sonora destaca como una tierra fértil de talento actoral, con figuras que han brillado en la Época de Oro del cine mexicano, en Hollywood y en las producciones más actuales de la pantalla nacional.
ÍCONOS DEL CINE DE ORO NACIDOS EN SONORA
- María Félix (Álamos): “La Doña”, una de las máximas exponentes del cine latinoamericano, protagonizó películas como Doña Bárbara y Vértigo. Su elegancia, carácter y talento la convirtieron en un ícono cultural.
- Silvia Pinal (Guaymas): Versátil actriz, pionera del teatro musical en México y figura clave del cine, la televisión y la política. Participó en cintas de Luis Buñuel como Viridiana y El Ángel exterminador.
- Columba Domínguez (Guaymas): Protagonista de La pueblerina (1948), fue una figura destacada del cine clásico mexicano, además de cantante y pintora.
- Gloria Mange (Ciudad Obregón): Estrella de los años 50, trabajó con leyendas como Cantinflas y Pedro Infante, y dejó su huella en más de 20 películas en apenas cuatro años.
- Luis Aguilar (Hermosillo): “El Gallo Giro”, famoso por su voz de barítono y su participación en películas musicales y rancheras como Sota, Caballo y Rey y Aquí está Juan Colorado.
- Mario Almada (Huatabampo): Con más de 300 películas en su haber, fue uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, especialmente en el género de acción.
- Fernando Almada (Huatabampo): Hermano de Mario, también dejó una marca importante como actor, director y guionista en el cine de acción nacional.
- Isela Vega (Hermosillo): Actriz de carácter, polémica y talentosa, fue pionera en muchos sentidos dentro del cine mexicano.
NUEVAS GENERACIONES Y OTROS PRIMEROS ACTORES
- Stephanie Sigman (Ciudad Obregón): Actriz reconocida internacionalmente por sus papeles en Miss Bala, Spectre (James Bond) y la serie Narcos. Ha abierto puertas en Hollywood para talentos mexicanos.
- Plutarco Haza (Ciudad Obregón): Actor y director, recordado por su trabajo en televisión, teatro y cine. Alcanzó gran popularidad en la serie infantil Bizbirije y ha seguido construyendo una sólida carrera actoral.
- Rafael Amaya (Hermosillo): Famoso por su papel en El Señor de los Cielos, este actor nacido en Sonora ha alcanzado notoriedad en producciones de alto impacto en televisión.
- Fernanda Castillo (Hermosillo): Aunque más conocida por su papel en El Señor de los Cielos e Ingobernable, tiene raíces sonorenses y una trayectoria ascendente en cine y televisión.
- Jesús Ochoa (Ures): Reconocido actor de teatro, cine, televisión y doblaje. Ganador de múltiples premios por su carrera artística, es una de las figuras más queridas del medio escénico mexicano.
- Manuel Saval (Hermosillo): Actor mexicano de cine, teatro y televisión, con una larga experiencia en telenovelas. Falleció en junio de 2009.