Día Internacional del Actor y la Actriz: Estos son los más famosos nacidos en Sonora

Cada 26 de agosto, se celebra el Día Internacional del Actor y la Actriz, una fecha para reconocer el arte de interpretar y el legado de quienes han dado vida a personajes memorables en cine, teatro y televisión. En este contexto, Sonora destaca como una tierra fértil de talento actoral, con figuras que han brillado en la Época de Oro del cine mexicano, en Hollywood y en las producciones más actuales de la pantalla nacional.

ÍCONOS DEL CINE DE ORO NACIDOS EN SONORA

María Félix (Álamos): “La Doña”, una de las máximas exponentes del cine latinoamericano, protagonizó películas como Doña Bárbara y Vértigo. Su elegancia, carácter y talento la convirtieron en un ícono cultural.

Silvia Pinal (Guaymas): Versátil actriz, pionera del teatro musical en México y figura clave del cine, la televisión y la política. Participó en cintas de Luis Buñuel como Viridiana y El Ángel exterminador.

Columba Domínguez (Guaymas): Protagonista de La pueblerina (1948), fue una figura destacada del cine clásico mexicano, además de cantante y pintora.

Gloria Mange (Ciudad Obregón): Estrella de los años 50 , trabajó con leyendas como Cantinflas y Pedro Infante, y dejó su huella en más de 20 películas en apenas cuatro años.

(Ciudad Obregón): , trabajó con leyendas como Cantinflas y Pedro Infante, y dejó su huella en más de 20 películas en apenas cuatro años. Luis Aguilar (Hermosillo): “El Gallo Giro”, famoso por su voz de barítono y su participación en películas musicales y rancheras como Sota, Caballo y Rey y Aquí está Juan Colorado.

Mario Almada (Huatabampo): Con más de 300 películas en su haber, fue uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, especialmente en el género de acción.

(Huatabampo): Con en su haber, fue uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, especialmente en el género de acción. Fernando Almada (Huatabampo): Hermano de Mario, también dejó una marca importante como actor , director y guionista en el cine de acción nacional .

(Huatabampo): Hermano de Mario, también dejó una , director y guionista en el . Isela Vega (Hermosillo): Actriz de carácter, polémica y talentosa, fue pionera en muchos sentidos dentro del cine mexicano.





NUEVAS GENERACIONES Y OTROS PRIMEROS ACTORES

Stephanie Sigman (Ciudad Obregón): Actriz reconocida internacionalmente por sus papeles en Miss Bala, Spectre (James Bond) y la serie Narcos. Ha abierto puertas en Hollywood para talentos mexicanos.

Plutarco Haza (Ciudad Obregón): Actor y director, recordado por su trabajo en televisión, teatro y cine. Alcanzó gran popularidad en la serie infantil Bizbirije y ha seguido construyendo una sólida carrera actoral.