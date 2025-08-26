¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de Las Nieves "La Chilindrina" tras ser hospitalizada?

María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar a "La Chilindrina" en el icónico programa El Chavo del 8, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que trascendiera que fue hospitalizada de emergencia.

¿POR QUÉ FUE HOSPITALIZADA MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES?

De acuerdo con información publicada por la revista TV Notas, la actriz de 78 años presentó complicaciones de salud el pasado 20 de agosto, cuando sufrió una crisis que la llevó a requerir atención médica inmediata.

Según la fuente, una amiga cercana reveló que la intérprete comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en su hogar, lo que provocó que fuera trasladada a un hospital.

El diagnóstico preliminar habría indicado una baja de sodio, condición asociada a un posible deterioro neurológico, además de un cuadro de ansiedad que complicó su estado.

DETERIORO EN LA SALUD DE "LA CHILINDRINA"

Se sabe que semanas anteriores, María Antonieta estuvo trabajando en Perú, donde ya había mostrado señales preocupantes como dificultad para hablar con fluidez y problemas para tragar saliva, lo que reforzó las sospechas sobre un trastorno neurológico.

Este tipo de padecimientos afectan directamente el sistema nervioso central, pudiendo generar problemas de movimiento, alteraciones sensoriales, dificultades cognitivas y debilidad.

A pesar de la gravedad inicial, actualmente la actriz se encuentra recuperándose en casa, aunque sin ofrecer declaraciones públicas.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES?

Cabe recordar que la artista ha compartido en varias ocasiones su lucha contra la fibromialgia, un padecimiento crónico que provoca dolor generalizado, rigidez, insomnio y problemas de concentración, lo que complica su calidad de vida.

En redes sociales, "La Chilindrina" mantiene comunicación constante con sus seguidores y recientemente había publicado mensajes nostálgicos recordando su paso por el universo creado por Roberto Gómez Bolaños, donde dio vida a uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre su estado actual, pero todo indica que se encuentra estable y bajo cuidados especiales.