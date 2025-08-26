El grupo de Gorillaz aterriza en la isla de Fortnite. Así se ven los miembros de la banda en el juego

Fortnite sigue consolidándose como uno de los videojuegos más populares del mundo gracias a sus constantes colaboraciones con artistas, personajes de cómics y hasta animes.

En esta ocasión, la sorpresa llega de la mano de la banda británica Gorillaz, que estará presente dentro del juego a partir de este 26 de agosto con atuendos, gestos y música que harán vibrar a los fanáticos.

MEJORAS QUE ACOMPAÑAN LA LLEGADA DE GORILLAZ A FORTNITE

La llegada del grupo no viene sola, ya que Epic Games aplico varias mejoras dentro del modo festival que buscan hacer más intuitiva la experiencia musical:

Se incorporan las "notas buenas", un indicador que mostrará qué tan cerca estuvo el jugador de alcanzar la perfección.

Habrá opción de desactivar el mensaje visual "Buena" desde los ajustes del juego.

Se ajusta el diseño de las notas liberadas, facilitando identificar cuándo presionar y soltar.

Los jugadores podrán deshabilitar los "conectores de notas liberadas" si así lo prefieren.

La biblioteca de música ahora permitirá ordenar por duración o intensidad de la canción.

ahora permitirá ordenar por duración o intensidad de la canción. Será posible rasguear durante la afinación para calibrar mejor el control de guitarra.

CÓMO CONSEGUIR LOS ATUENDOS DE GORILLAZ EN FORTNITE

Los fanáticos podrán encontrar los trajes oficiales de la banda en la tienda del videojuego. Entre los más esperados están los de Noodle, la guitarrista, y 2D, el vocalista.

Lote de Noodle

Atuendo Noodle con opción de usar o quitar la máscara.

con opción de usar o quitar la máscara. Mochila retro Funda de Noodle.

Gesto DARE con coreografía inspirada en la canción de Gorillaz .

. Guitarra Armonía de Noodle.

Lote de 2D

Atuendo 2D con opción de quitar los lentes de sol.

con opción de quitar los lentes de sol. Mochila retro Megáfono de 2D.

Papel Camuflaje de Gorillaz .

de . Melodía de 2D.

Además, el pase musical ofrece aún más contenido: Russel Hobbs como recompensa inicial y Murdoc Niccals como el premio final para los jugadores que lo completen.

CANCIONES DE GORILLAZ DISPONIBLES EN FORTNITE

La colaboración no estaría completa sin la música que ha marcado a varias generaciones. Los temas confirmados que llegarán al festival son:

On Melancholy Hill

Dare

Clint Eastwood

Con esta unión entre el universo digital de Fortnite y la esencia única de Gorillaz, los jugadores no solo podrán disfrutar de la experiencia de batalla, sino también de un auténtico festival virtual lleno de ritmo y estilo.