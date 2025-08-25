¡Nostalgia pura! Los Power Rangers regresarían como serie en plataformas de streaming

Una de las series de televisión más recordadas de la década de los 90, del siglo 20, fue los Power Rangers, la cual marcó toda una generación y entretuvo a miles de jóvenes convirtiéndolos en parte de la cultura pop.

Es una franquicia de las más populares y ha divertido a generaciones de infantes que la vieron en televisión por cable o abierta, pese al fracaso que significó la película en 2017; sin embargo, ahora podría saltar a las plataformas de streaming.

LOS POWER RANGERS EN STREAMING

Ahora, la nostalgia podría revivir en los fanáticos de la serie, pues tanto Hasbro, como Disney+ desarrollarían una adaptación nueva de los superhéroes.

Sin embargo, pese a lo llamativo de la noticia, aún no se han compartido pormenores del proyecto, pero todo indica que la serie podría ser escrita y dirigida por Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz.

Se prevé que 20th Television y Hasbro Entertainment inicien las grabaciones del reboot en Londres, en enero de 2026, a fin de que salga en la plataforma Disney+ a inicios del 2027.

Como se recordará, la serie de Power Rangers se basa en los Super Sentai, donde la acción real se combina a la perfección con los efectos especiales.

Power Rangers Cosmic Fury fue la última serie de la franquicia, la cual se estrenó en Netflix en 2023, la cual cerró temporada distintas historias durante tres décadas.