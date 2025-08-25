Verónica Echegui: quién era y de qué murió la querida actriz

La muerte de la célebre actriz Verónica Echegui conmocionó al cine español y a la industria cinematográfica en general; dejó de existir el domingo 24 de agosto de 2025, en Madrid, España, víctima de cáncer, una enfermedad con la que luchó en privado.

Nacida en 1983 bajo el nombre de Verónica Fernández de Echegaray, tenía 42 años de edad al momento de su deceso.

La histrionisa destacó en la industria del entretenimiento por su versatilidad actoral, así como su capacidad de encarnar personajes complejos, e incluso arriesgando al escoger sus proyectos; además, poseía un increíble talento para narrar historias.

En 2022 fue galardonada con el Premio Goya a Mejor Cortometraje, Tótem Loba, del género de ficción, del que fue su guionista, directora y coproductora.

Desde corta edad, a los 9 años, albergó el anhelo de convertirse en actriz, y cuando fue seleccionada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la capital española, con especialidad en interpretación.

CARRERA Y LOGROS DESTACADOS

Debut en cine y reconocimiento temprano: Inició su carrera en la pantalla grande al protagonizar en Yo soy la Juani (2006), dirigida por Bigas Luna, papel que la catapultó a la fama y por el que fue nominado al Premio Goya a Mejor Actriz Revelación.

EL ESPECTÁCULO REACCIONA A LA MUERTE DE VERÓNICA ECHEGUI

Tras conocerse el fallecimiento de Verónica Echegui, la conmoción se dio en el cine español; Paco León, Silvia Alonso y Cayetana Guillén Cuervo, así como Antonio Banderas y el presidente Pedro Sánchez, lamentaron su deceso, a la vez que destacaron su admiración por su talento y humanidad, así como por gran sensibilidad interpretativa, su compromiso social y su autenticidad artística.

Además, se le consideró una pionera, pues su trayectoria trascendió fronteras y géneros, durante la cual cosechó reconocimientos ante la cámara y detrás de ella; asimismo, dejó una profunda huella como creadora.

Su prematuro fallecimiento representa una pérdida significativa tanto para la cultura española, como para el espectáculo en genera; sin embargo, su legado vive en sus películas, en sus creaciones y, en especial, en su voz.

Descanse en paz, Verónica Echegui.