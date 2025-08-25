Belinda desata euforia al unirse a Bad Bunny en concierto

Belinda desató la euforia de los fans al aparecer en el más reciente concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico (Choli). La cantante, que hará una pausa en su agenda para residir en España durante seis meses, sorprendió al público durante la interpretación de "Perro negro", tema en el que es mencionada por el intérprete puertorriqueño.

Los videos de la aparición de Belinda en el escenario, donde incluso baila junto a Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real de Bad Bunny) ya circulan por redes sociales, generando comentarios de todo tipo entre los seguidores de ambos artistas.

"GANANDO COMO SIEMPRE"

Muchos de los seguidores de Belinda no tardaron en relacionar su breve aparición con la frase que la hizo viral años atrás: "ganando como siempre". La cantante se encuentra en un momento profesional destacado, consolidándose como una de las artistas pop con mayor aceptación del público.

El reencuentro con Bad Bunny también recordó un episodio curioso. Hace cinco años, durante una transmisión en vivo mientras esperaba conectarse con Jared Leto, Belinda interactuaba con sus fans cuando le pidieron cantar una canción del reguetonero.

Aunque intentó recordar alguna letra, no logró hacerlo y terminó imitando los característicos sonidos que Bad Bunny incluye en sus temas.

En ese momento, muchos interpretaron su gesto como una burla, pero la cantante aclaró que simplemente intentaba recordar la canción sin éxito.

Con esta aparición, Belinda no solo volvió a conectar con los seguidores del reguetón, sino que también demostró que su talento y carisma siguen siendo un imán para el público, dejando atrás cualquier polémica pasada.