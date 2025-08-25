VIDEO | ¿Nace un nuevo romance? El baile de Bad Bunny y Belinda que enciende las redes

El concierto de Bad Bunny en Puerto Rico se volvió viral en las redes sociales gracias a la visita de Belinda. La cantante asistió al evento en la residencia No Me Quiero Ir de Aquí del puertorriqueño, junto a otras celebridades. Desde ese momento, hay rumores de romance entre ambos.

Bad Bunny aprovechó la presencia de la actriz y al interpretar la canción "Perro negro" se dirigió directamente a Belinda para dedicarle una estrofa y bailar junto a la mexicana. La atracción que se observó entre ellos rápidamente encendió las redes y el video se hizo viral.

¿BELINDA Y BAD BUNNY ENCIENDEN LOS RUMORES DE ROMANCE?

Bad Bunny brindó un concierto en Puerto Rico y sorprendió a todos al bailar con Belinda, mientras cantaba el tema Perro Negro. En esta canción, el puertorriqueño nombra a la cantante en la siguiente frase: "Que los dejas locos, enchulao´, como Belinda".

La canción está incluida en el álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', y cuenta con miles de reproducciones. Para aprovechar la presencia de Belinda, Bad Bunny no dudó en acercarse a ella, quien se encontraba en la sección VIP acompañada de la rapera dominicana Tokischa. Allí el interprete le cantó el fragmento de su tema mientras realizaban un baile muy sensual.

Esta complicidad enloqueció al público presente, quien comenzó a gritar de emoción. Rápidamente, el video fue subido a las redes sociales y se viralizó en cuestión de segundos.

bad bunny cantándole a belinda la canción en donde la menciona es tan correcto pic.twitter.com/ALElub2zPT — vale (@flawlessbeli) August 25, 2025

La interacción y la química entre ambos fue tan intensa que muchos seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance o una posible colaboración a futuro. En las redes son muchos los fans que piden a los cantantes que comiencen una relación. Al final del video, se ve como ambos artistas se dan un cálido abrazo, lo que refuerza estos rumores en redes.

Luego que Bad Bunny nombrara a Belinda en Perro Negro, la mexicana le devolvió el gesto con su tema La Cuadrada, al lado de Tito Double P, dónde expresa: "Te estoy volviendo loco, como diría Benito".