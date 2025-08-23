Belinda anuncia que dejará México por varios meses para protagonizar serie histórica

La cantante y actriz Belindasorprendió a sus seguidores al revelar que próximamente dejará México, país en el que ha vivido desde su infancia y donde ha construido una de las carreras más sólidas en la industria del entretenimiento.

En entrevista para el programa Ventaneando, la intérprete compartió que su salida no obedece a temas personales, sino profesionales.

BELINDA DEJA MÉXICO PARA PROTAGONIZAR SERIE HISTÓRICA

La actriz y cantante reveló que se integrará a un ambicioso proyecto televisivo: la serie Carlota, inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo.

"Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México, lo cual pues voy a extrañar mucho obviamente todo aquí. Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete u ocho meses de filmación, de pre-producción. Es un proyecto muy ambicioso", explicó.

Aunque no precisó la fecha exacta de su partida, Belinda adelantó que todavía permanecerá en territorio nacional durante varias semanas, ya que en octubre ofrecerá funciones de la obra Mentiras: All Stars. El entusiasmo del público ha sido tal que, según señaló, más de 10 mil boletos se agotaron en menos de 24 horas.

Previo a su viaje a Europa y Sudamérica, la cantante también se trasladará a Puerto Rico para grabar el videoclip de una colaboración con Sebastián Yatra, que promete ser uno de los lanzamientos más esperados en su carrera.

SU VÍNCULO CON MÉXICO

A pesar de haber nacido en España, Belinda ha vivido en México desde que era una niña y no ha dudado en expresar en numerosas ocasiones el cariño y gratitud que siente por el país que la vio crecer artísticamente.

"Me encanta México, entonces para mí ir a cualquier parte de aquí, es un regalo. Me encanta comer rico, siento que la comida es la más especial", dijo en 2024. En otra entrevista, en 2022, subrayó: "Amo México, a pesar de que no nací en México, siempre digo que soy mexicana porque México tiene el corazón más grande que he conocido".

Con este nuevo proyecto internacional, Belinda consolida su carrera como actriz y reafirma su capacidad para conquistar escenarios dentro y fuera de México, sin dejar de lado el amor que profesa a su público mexicano.