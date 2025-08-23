Cazzu anuncia su regreso a OF con imagen que impacta en redes sociales

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que retomará su actividad en OnlyFans, la plataforma más popular de contenido exclusivo para adultos.

La noticia generó gran expectación no solo por el regreso en sí, sino también por la imagen que lo acompañó: una fotografía frente al espejo que anticipa el estilo visual y estético que marcará esta nueva etapa.

En su cuenta oficial @cazzuu, la cantante argentina mantiene una estética minimalista con un corazón negro, además de enlaces a su música en Spotify y a su página web.

Este regreso marca para la intérprete una combinación entre sensualidad y expresión artística, dos elementos que han definido gran parte de su identidad creativa.

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN Y BENEFICIOS

La suscripción mensual al perfil de Cazzu en OnlyFans tiene un costo de 10 dólares, es decir, cerca de 180 pesos mexicanos. Esta membresía incluye acceso completo al contenido, posibilidad de enviar mensajes directos y la opción de cancelar en cualquier momento.

La cuenta había estado inactiva desde abril de 2022, cuando comenzaron los rumores sobre su relación con Christian Nodal. Aunque se alejó temporalmente, Cazzu nunca descartó la posibilidad de volver y siempre defendió la plataforma como un espacio válido para su autenticidad artística.

CAZZU Y SU VISIÓN SOBRE ONLYFANS

En entrevista con Venga la Alegría, la trapera argentina aseguró sentirse cómoda y orgullosa del contenido que comparte:

"Me gusta usar poca ropa. Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa, porque yo soy así, estoy segura de lo que soy. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejuicio de los otros sí es un problema, pero de los otros", afirmó.

Con estas declaraciones, la artista envía un mensaje claro sobre libertad de expresión y empoderamiento personal, dejando atrás críticas y estigmas asociados a este tipo de plataformas.

¿RESPUESTA A LA POLÉMICA ENTREVISTA DE NODAL?

El anuncio de su regreso a la plataforma azul ocurre en medio de la atención mediática que generó la entrevista que Christian Nodal, expareja de Cazzu y padre de su hija Inti, concedió a Adela Micha para La Saga.

En ella, el cantante regional negó infidelidades y explicó que la separación se debió a diferencias personales y profesionales. Además, habló de su relación con Ángela Aguilar, lo que reavivó la polémica en redes.

UNA APUESTA POR LA AUTONOMÍA ARTÍSTICA

Más allá del aspecto comercial, Cazzu ve su regreso a OnlyFans como un acto de control creativo, autenticidad y desafío a los prejuicios sociales.

Para la artista, es una forma de mantener el foco en su identidad, más allá de las controversias personales, reafirmando su posición como una figura que prioriza la libertad artística y la autoexpresión.