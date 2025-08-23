¿Por qué Aldo de Nigris participante de LCDLF dejó el futbol sin debutar en Liga MX?

El apellido de Nigris ha estado ligado durante décadas al futbol mexicano y, en especial, a los Rayados de Monterrey. Primero con Antonio "Tano" de Nigris, quien brilló con la Selección Mexicana antes de su fallecimiento en 2009, y después con Aldo de Nigris Guajardo, ídolo de la Pandilla y uno de los máximos goleadores en la historia del club.

Por ello, cuando surgió la figura de Aldo Tamez de Nigris, sobrino de ambos y actual participante de La Casa de los Famosos México, muchos aficionados imaginaron la continuación de la dinastía dentro de las canchas. Sin embargo, su camino fue distinto: decidió abandonar el futbol antes de debutar en la Liga MX.

ALDO DE NIGRIS SU PASO POR RAYADOS

Desde los 13 años, motivado por su tío Aldo de Nigris, el ahora particpante de la Casa de los Famosos México, ingresó a las fuerzas básicas de Rayados tras superar una visoría. Pasó por categorías como la Sub-18 y Sub-20 hasta llegar a la segunda división del club, etapa en la que parecía consolidarse como promesa albiazul. Sin embargo, el proyecto terminó abruptamente.

"Se deshicieron de todos los equipos de segunda división de Rayados, de Tigres, de América... de todos los clubes de México que tenían segunda división", relató el propio Aldo en entrevista con Radamés Comedy. De un día para otro, con apenas 19 años, se quedó sin equipo.

¿POR QUÉ DEJÓ EL FUTBOL SIN DEBUTAR EN LIGA MX?

Aunque recibió la posibilidad de incorporarse a conjuntos como Tlaxcala en la segunda división, así como propuestas para emigrar a Estados Unidos o Costa Rica, ninguna opción le representó un proyecto sólido. "Tenía esas como opciones pero nada formal", explicó.

Ante ese panorama, el joven decidió poner los pies sobre la tierra: "Yo dije: aprovecho la beca, quiero estudiar, no estoy jugando en segunda, también hay que ser un poco realistas con eso".

El Tec de Monterrey le ofreció una beca académica, y así tomó la decisión de dejar atrás la carrera futbolística para enfocarse en sus estudios y en su faceta como influencer fitness.

Aunque Aldo, no siguió los pasos de sus tíos, la posibilidad de que el apellido de Nigris continúe ligado a Rayados sigue viva. Actualmente, su primo Aldo Patricio forma parte de la Sub-19 del club regiomontano, y muchos seguidores esperan que pueda ser el próximo en portar con orgullo la camiseta albiazul.

Hoy, lejos de las canchas, Aldo de Nigris se ha ganado un lugar en La Casa de los Famosos México, donde actualmente es uno de los favoritos del público, mostrando que el carisma también puede abrirse paso más allá del futbol.