La magia de Mickey, Marvel y Star Wars llega a México con Disney Store: ¿En dónde se encuentra?

La magia de Disney ya está en México, con gran expectación y entusiasmo, este 22 de agosto se inauguró la primera Disney Store en territorio mexicano y en toda América Latina, un proyecto que marca un antes y un después en la experiencia de compra de los seguidores de Mickey Mouse, Elsa, Spider-Man y muchos otros personajes entrañables.

"El lanzamiento de esta primera Disney Store en México refleja nuestro compromiso con América Latina. Queremos acercar aún más la magia de nuestras historias y personajes a las familias mexicanas", declaró Luis Lomelí, VP & GM de The Walt Disney Company México, durante la inauguración.

¿EN DÓNDE SE ENCUENTRA LA PRIMERA DISNEY STORE EN MÉXICO?

La boutique abrió sus puertas en el Centro Comercial Perisur, al sur de la Ciudad de México, gracias a una colaboración entre Disney y Liverpool. Se encuentra en el segundo piso de Perisur, ubicado en Anillo Periférico Sur 4690, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

El espacio no solo ofrece productos exclusivos, sino también un ambiente inmersivo que transporta a los visitantes a los mundos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

Desde su fachada en tonos azul y morado hasta la gran estatua decorativa de Mickey y Minnie Mouse, la tienda busca convertirse en un punto de encuentro para fanáticos de todas las edades.

¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN LA DISNEY STORE?

En la primera tienda de Disney en el territorio mexicano, los visitantes podrán encontrar desde mochilas, peluches, loncheras y camisetas temáticas, hasta sudaderas, termos, vasos coleccionables, vestidos y pantuflas inspiradas en las historias más queridas de Disney.

Lo más atractivo es que muchos de estos productos antes solo podían adquirirse en los parques de Florida y California, por lo que la tienda en Perisur representa una oportunidad única para los seguidores mexicanos.

UNA INAUGURACIÓN MÁGICA

El evento de apertura estuvo lleno de simbolismo y alegría: mariachis interpretaron la icónica canción "When You Wish Upon a Star", mientras Mickey, el anfitrión más esperado, dio la bienvenida a los asistentes.

Con esta apertura, la Ciudad de México se suma a la lista de ciudades privilegiadas en el mundo que cuentan con una Disney Store, convirtiendo a Perisur en un destino imperdible para quienes buscan llevarse un pedacito de la magia a casa.