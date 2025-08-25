Critican a Mariana Botas por quitarle su sudadera a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos 2025 sigue dando que hablar y esta vez el problema gira en torno a una sudadera. Los involucrados en este inconveniente son Mariana Botas y Aldo de Nigris.

Luego de que Mariana le pidiera en repetidas ocasiones la sudadera a Aldo, este finalmente se la prestó, aunque recuperarla no fue tan fácil. Tras pedirla nuevamente, Mariana puso varias excusas para postergar su entrega. Es por esta acción, que Botas está recibiendo duras críticas en redes sociales.

¿CÓMO SE OCASIONÓ TODO EL PROBLEMA POR LA SUDADERA?

Dentro de La Casa de los Famosos los problemas más pequeños terminan siendo los más grandes. En este caso, la casa se dividió por una sudadera, una prende que le valió a duras críticas en redes sociales a Mariana Botas.

Al parecer Mariana le habría pedido en repetidas ocasiones una sudadera a Aldo de Nigris a cambio de dos latas de atún. Al principio, Aldo se negaba a dar esta prenda debido a que decía que no tenía otra cosa para cubrirse del frío.

Finalmente, el participante entregó su sudadera a Mariana, quien dentro de la casa aseguró que Aldo se la había prestado por su cuenta, cuando en realidad aparece en varias ocasiones pidiendo la prenda.

Esto creo confusión y rápidamente las compañeras del Cuarto Día, donde duerme Mariana, comenzaron a decirle que "se la prestó porque le gustaba", alimentando rumores de un posible romance.

Sin embargo, no fue eso lo que desencadenó las críticas en redes sociales, sino el hecho de que Botas pusiera excusas para devolver la sudadera. Luego de que Algo solicitara su prenda, Mariana le habría dicho que no se la daría porque tenía "mucho frío" debido al aire de su cuarto. Esto fue desmentido por otro de los participantes (Abelito) quien corroboró la temperatura de la habitación.

Tras ese episodio, Aldo volvió a pedir su sudadera y Botas le manifestó que se la devolvería después de lavarla. Ante esta negativa, la participante está siendo duramente criticada en redes. Algunos comentarios giran en torno a que Mariana es maleducada y que es la única forma que tuvo de llamar la atención de Aldo.

Finalmente, tras largos pedidos, la sudadera volvió a su dueño original.