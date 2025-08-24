  • 24° C
Farándula

La Casa de los Famosos México 2025: Y el cuarto eliminado del reality show fue...

Con la salida de este participante, restan 11 famosos; sin embargo, la tensión crece y las estrategias empiezan a avizorar el rumbo del juego

Ago. 24, 2025
La Casa de los Famosos México, en su edición 2025, es uno de los más vistos de la televisión nacional, pues conjunta a 15 celebridades que conviven día a día bajo un mismo techo.

Sin embargo, esta noche de domingo, 24 de agosto, un participante más se convirtió en exparticipante, ya que fue eliminado del juego.

Así las cosas, la gala de eliminación se centró en el "carrusel", en el que Mariana Botas, Priscila Verde y El Guana estuvieron en la terna, ya que fueron los menos votados, suspenso que se extendió hasta los últimos instantes del programa.

Pero al final de cuentas, quien tuvo que decir adiós a sus compañeros de reallity fue Priscila Valverde, que fue la que menos votos recibió por parte del público.

Antes de marcharse, la modelo agradeció a quienes la respaldaron durante el tiempo que fue parte de LCDLFM 2025.

LOS QUE SE SALVARON

Durante esta semana, ocho participantes estuvieron en la cuerda floja: Alexis Ayala, Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky.

En ese periodo, los líderes fueron Facundo y Aarón Mercury; el viernes, quien se unió a ellos al reto de la salvación fue Abelito.

Al final, quien encarnara a Jaime Duende en el famoso programa nocturno Incógnito, Facundo, se quedó con la salvación y decidió el destino de un nominado, que al final salvó a Shiky.

A raíz de las polémicas, y de cómo se han desarrollado las eliminaciones, que ahora es semanal, los nominados enfrentan al juicio de la audiencia, haciendo que en cada gala la tensión se perciba en el ambiente.

Edel Osuna
